Joshortizc, el novio de la actriz Jedet, incendia las redes con una singular teoría sobre el coronavirus que explica con un lenguaje soez y a gritos ante una noticia de Informativos Telecinco. El joven cantante de género urbano cuestiona las supuestas vías de contagio del coronavirus y afirma desafiante: "Presentadme a alguien con coronavirus, le como la boca y verán que no pasa nada". Estas declaraciones y su confesión pública, en plena segunda ola de la pandemia, de que no usa mascarilla para evitar la transmisión de la Covid-19 han indignado a los usuarios de internet .

“Toda la gente que me está hablando. Siento mucho que se hayan muerto familiares, pero sigo pensando que es mentira todo. Vamos a poner que hay un virus: no es tan mortal, no es tan contagioso. Es mentira. Desde que empezó esto voy sin mascarilla, me he rodeado de miles de personas. No tengo nada, estoy perfecto”, respondió el cantante ante las críticas recibidas en redes sociales.

“Pandemia mis cojones, socio, pandemia mi polla. Presentadme a alguien que tenga coronavirus, le como la boca y vais a ver que no pasa nada. Caeros de la puta parra. Que no existe nada”, apostilló.