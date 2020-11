Toda la vida de Daniel está perfectamente organizada. Por la mañana acude a su centro ocupacional donde realiza actividades de todo tipo como si de un trabajo se tratase. Por la tarde, toca pasar el rato en casa con su madre o pasear por el muelle para oler el mar y contemplar esos barcos de vela que le inundan de paz. Daniel adora tener el control de su vida y saber qué va a pasar a continuación. Los dibujos le ayudan a saber cuál es el siguiente paso: lavarse las manos, vestirse o comer. Pero Daniel ha descubierto este 2020 que hay días en los que los dibujos no acaban de aparecer por ninguna parte, semanas enteras en las que no puede ver a sus amigos y meses incluso en los que no puede sentir la bruma del mar sobre su cara. El confinamiento súbito debido al avance de la Covid-19 en España fue un duro golpe para Daniel y su familia y un trastoque tan importante para su día a día que aún hoy arrastra secuelas.

Daniel padece trastorno del espectro autista (TEA), una alteración en el sistema nervioso y en el funcionamiento cerebral que ha limitado durante toda su vida su desarrollo neurológico. Él no entendió por qué su rutina se iba al traste de un día a otro, y otros tantos afectados por este trastorno en Tenerife, tampoco. El cierre de la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate) en marzo dejó a más de 200 personas en casa, sin poder recibir apoyo de sus amigos y coordinadores y teniendo que soportar un cambio brusco de rutina, algo que estas personas no toleran fácilmente. En Tenerife, además, se añadía un hándicap más, pues Apanate aún no ha podido culminar su proyecto para dotar de cinco hogares a la isla que hubieran permitido que, dentro del mayor escenario de incertidumbre al que la humanidad se ha enfrentado, algunos pudieran mantener su rutina sin mayores problemas.

Para Daniel el cambio súbito se manifestó en más enfados, apego hacia su madre que es también la presidenta de Apanate, María del Carmen Díaz, y en una serie de nuevas rutinas autoimpuestas que iban desde tener que cocinar una sopa de sobre todas las noches hasta poner una lavadora a diario para tener ropa para tender. “Llegó un momento en el que era mejor levantarse a las 2 de la mañana para subir a la azotea con él para evitar que se pusiera peor”,xplica Díaz.

La rutina hurtada

Ese empeño por recuperar la rutina hurtada por una pandemia mundial se repitió en prácticamente los 200 usuarios, pero unos meses ha derivado “en secuelas negativas”, como explica la gerente de Apanate, Victoria Gómez. Es el caso de uno de estos chicos “que había conseguido una mejora importante” con la terapia que se estaba siguiendo en el centro. “Estaba especialmente regulado e íbamos a presentar su caso a un congreso nacional que habíamos estado organizando para los días 27 y 28 de marzo”, explica Gómez. El coronavirus, sin embargo, impidió su celebración. Meses más tarde y tras sufrir un severo confinamiento, su trastorno ha ido a peor. “Hoy está en un punto en el que le cuesta mucho regularse ante una situación sobrevenida”, explica, por su parte, la presidenta de Apanate. “Hasta un pequeño ruido, que antes no le provocaba ningún mal, ahora le puede afectar”, insiste.

Apanate ahora celebra que finalmente les han dejado abrir sus puertas bajo un estricto protocolo de control sanitario. Pero ha sido un camino duro. El confinamiento resultó ser más duro de lo que pensaban, tuvieron que luchar y convencer a los altos cargos del Ministerio de Sanidad de que sus usuarios necesitaban salir y hacer actividades con sus terapeutas. Costó, pero finalmente lograron tener potestad para dar “paseos terapéuticos” a mitad de confinamiento.

Los primeros en abrir

“Fuimos los primeros en abrir en junio en toda Canarias”, narra la gerente del centro ocupacional. Tanto para ellos, como para las familias, era primordial poder volver a habilitar un espacio donde estas personas pudieran volver a su particular normalidad. No niegan que tuvieron que realizar una importante inversión para poder hacerse con geles hidroalcohólicos, mascarillas y, en algunos casos, hasta buzos y calzas. “Ha sido una merma importante de nuestros fondos y no sabemos qué pasará de cara al próximo año”, advierte Gómez, que señala que están trabajando en buscar alguna subvención pública que complemente en cierta parte la compra de material sanintario.

Pero la merma de sus fondos no solo ha venido dado por esta mayor exigencia sanitaria, también porque muchas familias se han visto obligadas a dejar de abonar su aporte mensual. “Muchos están en ERTE y en una situación precaria, algunos incluso han dejado de venir”, explica la gerente. Las responsables del centro tienen claro que no hay sitio más seguro que sus propias instalaciones y, por ello, reclaman que se les permita seguir trabajando incluso cuando las restricciones se endurezcan.