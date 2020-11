La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició ayer el cribado de las zonas básicas de salud de Tejina/Tegueste, Taco, La Cuesta (La Laguna), Añaza, Barranco Grande y Salamanca (Santa Cruz de Tenerife), donde se registra en la actualidad una mayor incidencia acumulada del Covid-19. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, visitó en la mañana de ayer el punto de toma ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, que comenzó a funcionar durante la mañana, y anunció que durante esta primera jornada estaba previsto realizar alrededor de 1.100 pruebas.

Las zonas básicas de salud elegidas para realizar este cribado abarcan una población de unas 90.000 personas y se prevé hacer la prueba a más de 10.000. Por ello, el consejero afirmó que “contaremos con una muestra muy significativa porque estamos hablando de más del 10% de la población afectada en esas zonas”. Asimismo, destacó el alto nivel de participación e interés de la población, y que se vio reflejado en el elevado número de pruebas realizados durante este primer día.

Fueron tres los puntos en los que realizaron los test, y que estarán operativos en los próximos días. La toma de muestras se realizará en el Centro de Mayores de Tegueste, para los usuarios de Tejina-Tegueste; en el Recinto Ferial para los habitantes de Taco y La Cuesta, y en la Dársena Pesquera para las zonas básicas de salud de la capital chicharrera. En el caso de estos dos últimos, el consejero de Sanidad insistió en que los usuarios acudan a sus citas en los propios vehículos “para hacer el servicio más cómodo y eficaz” y para reducir el contacto y facilitar las labores del personal sanitario.

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben pedir cita al 012

Las pruebas se realizarán a la población voluntaria de las zonas seleccionadas que tengan entre 20 y 65 años, que sean asintomáticos y no hayan sido contacto estrecho de otras personas positivas. Blas Trujillo recordó que este cribado pretende buscar a aquellas personas que no teniendo síntomas, pudiesen ser positivas y están contribuyendo al nivel de contagiosidad alto que tenemos en toda la zona metropolitana”. Por esta razón, el consejero hizo un llamamiento a la población de estas zonas básicas de salud y que reúna los requisitos para participar en el cribado puesto que destacó que "es fundamental, no solo la colaboración de la ciudadanía con las medidas preventivas, sino en esta parte proactiva".

De este modo, los cribados forman parte de las medidas que se están tomando para atajar la alta incidencia de contagios en la Isla y se han elegido estas zonas porque son las que concretan el mayor número de casos. Tal y como sucediera en Lanzarote y Gran Canaria, la Consejería de Sanidad ha iniciado estos cribados para “atajar esta situación” y en este caso la respuesta también está siendo “extraordinaria”.

El cribado está dirigido a personas de las zonas básicas de salud, entre los 20 y 65 años

En esta línea, el consejero de Sanidad recordó la importancia de que la población cumpla con las medidas de prevención establecidas y afirmó que precisamente esa es la "base clave" para la contención de la pandemia y que "cada uno tiene que adoptarlas en su vida familiar, laboral y personal". En este sentido, la Consejería recuerda que las personas que se sometan a las pruebas en estos nuevos puntos abiertos y que den negativo han de seguir igualmente las medidas de seguridad y protección establecidas por el Gobierno de Canarias para garantizar la seguridad del resto de la sociedad.