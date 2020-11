En 1966, la NASA lanzó la misión Surveyor 2 a la Luna. Ahora, su cohete propulsor Centauro aparentemente ha regresado al espacio cercano a la Tierra, capturado por la gravedad de nuestro planeta.

Según informa la agencia espacial, este diminuto objeto se mantendrá como un satélite temporal durante unos meses antes de que vuelva a escapar a una órbita solar.

Esta historia de captura y liberación celeste comienza con la detección de un objeto desconocido por el telescopio de reconocimiento Pan-STARRS1 financiado por la NASA en Maui en septiembre. Los astrónomos de Pan-STARRS notaron que este objeto seguía una trayectoria leve pero claramente curvada en el cielo, lo que es una señal de su proximidad a la Tierra. La aparente curvatura es causada por la rotación del observador alrededor del eje de la Tierra mientras nuestro planeta gira.

Suponiendo que es un asteroide que orbita alrededor del Sol, el objeto recibió una designación estándar por el Minor Planet Center en Cambridge, Massachusetts: 2020 SO. Pero los científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA vieron la órbita del objeto y sospecharon que no era un asteroide normal.

La mayoría de las órbitas de los asteroides son más alargadas e inclinadas en relación con la órbita de la Tierra. Pero la órbita de 2020 SO alrededor del Sol era muy similar a la de la Tierra: estaba aproximadamente a la misma distancia, casi circular, y en un plano orbital que coincidía casi exactamente con el de nuestro planeta, algo muy inusual para un asteroide natural.

A medida que los astrónomos de Pan-STARRS y de todo el mundo realizaron observaciones adicionales de 2020 SO, los datos también comenzaron a revelar el grado en que la radiación del Sol estaba cambiando la trayectoria de 2020 SO, una indicación de que, después de todo, puede que no sea un asteroide.

La presión que ejerce la luz solar es pequeña pero continua, y tiene un efecto mayor en un objeto hueco que en uno sólido. Un cohete gastado es esencialmente un tubo vacío y, por lo tanto, es un objeto de baja densidad con una gran superficie. Por lo tanto, será empujado por la presión de la radiación solar más que un macizo de roca sólida de alta densidad, al igual que una lata de refresco vacía será empujada por el viento más que una piedra pequeña.

"La presión de la radiación solar es una fuerza no gravitacional causada por fotones de luz emitidos por el Sol que golpean un objeto natural o artificial", dijo Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del JPL, quien analizó la trayectoria de 2020 SO para CNEOS. "La aceleración resultante en el objeto depende de la denominada relación área-masa, que es mayor para los objetos pequeños, ligeros y de baja densidad".

Con el análisis de más de 170 mediciones detalladas de la posición de 2020 SO durante los últimos tres meses, incluidas las observaciones realizadas por el Catalina Sky Survey financiado por la NASA en Arizona y la Estación Óptica Terrestre de la ESA (Agencia Espacial Europea) en Tenerife, el impacto de la presión de la radiación solar se hizo evidente y confirmó la naturaleza de baja densidad de 2020 SO. El siguiente paso fue averiguar de dónde podría haber venido el supuesto cohete propulsor.

El módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2 fue lanzado hacia la Luna el 20 de septiembre de 1966 en un cohete Atlas-Centaur. La misión fue diseñada para reconocer la superficie lunar antes de las misiones Apolo que llevaron al primer aterrizaje lunar tripulado en 1969. Poco después del despegue, el Surveyor 2 se separó de su propulsor de etapa superior Centaur como estaba previsto. Pero el control de la nave espacial se perdió un día después cuando uno de sus propulsores no se encendió, lo que hizo que girara. La nave espacial se estrelló contra la Luna, justo al sureste del cráter Copérnico, el 23 de septiembre de 1966. Mientras tanto, la etapa superior gastada del cohete Centauro pasó por delante de la Luna y desapareció en una órbita desconocida alrededor del Sol.

Sospechando que 2020 SO era un remanente de una antigua misión lunar, el director de CNEOS, Paul Chodas, "hizo retroceder el reloj" y corrió la órbita del objeto hacia atrás para determinar dónde había estado en el pasado. Chodas descubrió que 2020 SO se había acercado un poco a la Tierra varias veces a lo largo de las décadas, pero el enfoque de 2020 SO a fines de 1966, según su análisis, habría estado lo suficientemente cerca como para haberse originado en la Tierra.

"Uno de los posibles caminos para 2020 SO trajo el objeto muy cerca de la Tierra y la Luna a finales de septiembre de 1966", dijo Chodas. "Fue como un momento eureka cuando una revisión rápida de las fechas de lanzamiento de las misiones lunares mostró una coincidencia con la misión Surveyor 2".

Ahora, en 2020, el Centauro parece haber regresado a la Tierra para una breve visita. El 8 de noviembre de 2020, SO se desplazó lentamente hacia la esfera de dominio gravitacional de la Tierra, una región llamada esfera Hill que se extiende aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ahí es donde 2020 SO permanecerá durante unos cuatro meses antes de que vuelva a escapar a una nueva órbita alrededor del Sol en marzo de 2021.

Antes de partir, 2020 SO hará dos grandes vueltas alrededor de nuestro planeta, con su aproximación más cercana el 1 de diciembre. Durante este período, los astrónomos observarán más de cerca y estudiarán su composición usando espectroscopia para confirmar si 2020 SO es verdaderamente un artefacto del principio de la era espacial.