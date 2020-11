La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) volverá a prolongarse durante cuatro jornadas en Canarias. La convocatoria ordinaria será los días 9, 10, 11 y 12 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar 7, 8 y 9 de julio. Así, los exámenes volverán a celebrarse en las fechas habituales aunque se prolongarán durante una jornada más para garantizar que se cumple con las medidas de seguridad sanitaria establecidas.

Con la ampliación del calendario, en la convocatoria ordinaria el alumnado se dividirá para la realización de la fase general. Aquellos que cursen la modalidad de Ciencias harán las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II, Primera Lengua Extranjera II e Historia de España el primer día, mientras que los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales y los de Artes harán lo propio la segunda jornada. El resto de días se realizarán las pruebas de materias específicas.

El coordinador general de la EBAU en la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Adelfo Delgado, indicó que “hemos preferido pensar en el peor de los escenarios y, a partir de ahí, empezar a organizar las pruebas del próximo año”. Y es que recordó que el pasado curso hubo que reorganizarlo todo en el último momento debido a la crisis del virus: “Dado que no parece que la situación mejore significativamente, hemos decidido repetir el formato porque esos cuatro días nos permiten garantizar la seguridad de los estudiantes. Los cuatros días son inexorables”.

También se volverá a repetir la descentralización de los exámenes. “Repetiremos los tres escenarios del pasado año”, adelantó Delgado, quien recordó que en julio se estrenó la sede del campus de Anchieta, que volverá a emplearse este curso, así como el IES Adeje, en el sur de la Isla “para evitar desplazamientos”. Además, en La Palma se emplearán de nuevo las dependencias del IES Alonso Pérez Díaz, al que además se une un polideportivo anexo que ya se ha sumado al conjunto de infraestructuras destinadas a estos exámenes. Las pruebas se celebrarán en los espacios habitualmente destinados para ello en La Gomera y El Hierro.

La Comisión Organizadora de la EBAU (COEBAU) instará a la Consejería de Educación para que los centros dependientes del Gobierno de Canarias, y que ya se venían utilizando para los exámenes, estén a disposición de la EBAU. Y es que Antonio Adelfo Delgado recordó que, si no hay un nuevo confinamiento, los centros no estarán desocupados como ocurrió este año. La cancelación de la docencia presencial el pasado curso y el retraso de la EBAU hasta julio propició que los nuevos centros en los que se realizaron las pruebas estuvieran vacíos. Sin embargo, todo apunta a que el próximo mes de junio eso no será así. Por eso, la COEBAU propone que durante el transcurso de los exámenes, se ofrezca docencia online u otro tipo de actividades fuera del aula para los alumnos que ocupen los institutos en los que se realicen los exámenes. Y es que, además, la comisión organizadora estima que este próximo curso volverá a crecer el número de matriculados para realizar las pruebas, como ocurrió este año.

En cuanto a la forma que tendrán los exámenes, Delgado recordó que el pasado curso se llevó a cabo una modificación para aumentar la oferta de preguntas y facilitar la prueba ante el atípico final de curso. “Aunque nuestra intención era recuperar la normalidad para la próxima convocatoria, la ministra de Educación ya ha adelantado que se mantendrá la flexibilización”, indicó Delgado quien precisó que esta no es una decisión definitiva porque la organización de las comunidades autónomas depende de una norma que emite el Gobierno de España con las pautas principales. Después, cada región desarrolla su propia norma. “Dado que no conocemos las circunstancias en las que nos vamos a encontrar en junio y que la ministra ya ha adelantado esa intención, es prácticamente seguro que mantendremos el esquema del último año”, explicó.