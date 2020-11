Una veintena de jóvenes acampa en el Rectorado y pide la dimisión de Aguilar

Alrededor de 20 jóvenes acampan desde el pasado lunes en el Rectorado de La Universidad de La laguna (ULL) y exigen la dimisión de Rosa María Aguilar Chinea. El detonante de estas movilizaciones se encuentra en los hechos que se produjeron la semana pasada en la Facultad de Bellas Artes, cuando una demostración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado terminó con una carga policial y dos detenidos. Pero estos jóvenes denuncian muchos otros aspectos de la realidad universitaria lagunera y a la "invasión de los espacios universitarios por las fuerzas armadas", tal y como ellos lo definen, se suman también quejas por cómo se está afrontando el comienzo de este curso tan atípico y el incumplimiento de la promesa de que se reduciría el pago para las segundas matrículas a partir de septiembre.

"Nos hemos visto obligados a actuar por la negligencia de la rectora y su nulo compromiso y toma de responsabilidades", afirmaron ayer los jóvenes que se congregaban a las puertas del Rectorado de La Laguna, un edifico que permaneció cerrado al público. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando varios estudiantes organizaron una concentración en este espacio para exigir la dimisión de la rectora, quien los recibió para conocer sus demandas.

De este modo, el lunes se produjo la primera de las movilizaciones contra la gestión de la rectora porque "han sido demasiados errores, uno tras otro, como para permanecer en el cargo". Tras el primer encuentro con la rectora, los estudiantes decidieron permanecer en el edificio como muestra de descontento y terminaron pasando la noche en la planta baja del Rectorado. "Sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados y por eso hemos iniciado estas movilizaciones", afirmaron ayer los jóvenes concentrados en el aparcamiento del edificio, al que nadie tuvo acceso. Durante la mañana de ayer los compañeros que permanecían fuera del aparcamiento pasaron comida y enseres a las personas concentradas en el interior. "Se ha dificultado mucho la entrada de suministros", lamentaron los jóvenes. Por su parte, el Consejo Estudiantil de la Universidad de La Laguna reconoció ayer que "es cierto que en ocasiones se ha producido una mala organización y gestión por parte de la Universidad" y sentenció que "continuamos con la protesta iniciada la pasada semana a raíz de los incidentes que se produjero en la Facultad de Bellas Artes porque es algo intolerable".

El gerente de la ULL, Juan Manuel Plasencia, destacó que la jornada transcurrió de manera tranquila, aunque se hizo necesaria la presencia del cuerpo de seguridad de la ULL. Explicó que, dada la situación sanitaria, "hemos preferido evitar que se produzca cualquier momento desagradable y aprovechándonos de los avances que hemos hecho en los últimos meses en lo referente al teletrabajo, hemos optado por que nuestros empleados se queden en casa. Las personas que no pueden teletrabajar han sido trasladas a otros edificios de la ULL". Plasencia indicó que "nos gustaría que emplearan otros medios menos invasivos de protesta porque no parece que vayan a abandonar el Rectorado aún".

El gerente reconoció que el "detonante" de estas movilizaciones fueron los episodios que tuvieron lugar la pasada semana en Bellas Artes, que "no tendrían que haber ocurrido nunca". Además, añadió que, "aunque no tenemos responsabilidad sobre esos actos porque el organizador era el Ayuntamiento de La Laguna, estamos cambiando los procedimientos para, a partir de ahora, contar con toda la información necesaria de las actividades que se organicen en nuestras instalaciones".

En cuanto a las demandas de los jóvenes, el gerente lamentó que el lunes no pudieran entablar un diálogo con ellos: "No estamos nada contentos con que no se estén cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria; no queremos que permanezcan congregados y sin distancia pero hemos optado por que se puedan manifestar, tal y como deseaban".