ANPE valora la mejora presupuestaria en educación pero la ve insuficiente

ANPE valora el esfuerzo presupuestario en materia educativa del Gobierno de Canarias pero lo considera insuficiente y poco ambicioso. El sindicato con más representación en la enseñanza pública del Archipiélago cree que incrementar en 100 millones de euros la inversión no permitirá afrontar las necesidades actuales, dadas las carencias estructurales del sistema y las necesidades que ha impuesto la pandemia.

La organización recuerda que los presupuestos de 2020 se incrementaron en 130 millones de euros con respecto a los de 2019, aunque entonces no existía la obligación de poner en marcha medidas sanitarias extras. Ahora, insta a los grupos parlamentarios a enmendar las cuentas para conseguir un incremento mayor. "Hay alrededor de 2.500 docentes más en plantilla, pero solo hasta el 22 de diciembre. Entendemos que deben prorrogarse, lo que conllevará una inversión considerable en materia de personal. El problema es que Canarias tenía muchas deficiencias en materia educativa antes de la pandemia", señala el presidente de ANPE en Canarias, Pedro Crespo. El sindicato, no obstante, aplaude que el Ejecutivo haga un esfuerzo por consolidar aumentos presupuestarios cada ejercicio, lo que pone de manifiesto su apuesta por la educación.

ANPE advierte de que no tiene constancia de que el Gobierno central haya transferido el montante correspondiente al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias de este año -42 millones anuales- y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, salvo enmiendas de última hora, no está prevista tampoco esta partida. "Se trata de unas cuantías necesarias para atender las graves carencias que hay en muchos centros educativos de las Islas. No olvidemos que todavía hay alumnos en Canarias que estudian en barracones, lo que supone un agravio que debe solventarse y un derroche de dinero público para mantener el alquiler de estas instalaciones", explica Crespo, quien añade que "hay centros que no están en condiciones de albergar a la cifra de alumnado que acogen. Muchas instalaciones tendrían que haber sido reformadas o sustituidas hace décadas". Y es que el equipo que se encargaba de la gestión de la educación durante la anterior legislatura calculó que Canarias necesitaba 500 millones de euros para atender las carencias en materia de infraestructuras.