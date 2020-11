Theta coge fuerzas y está a las puertas de convertirse en huracán

La tormenta subtropical Theta ya ha cogido la suficiente fuerza y podría ser calificada como huracán en las próximas horas. Así lo ha notificado el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que señala en un comunicado que "los datos sobre los vientos recibidos por satélite indican que Theta ha cogido fuerza y tiene vientos sostenidos de 70 millas la hora (mph) o 110 kilómetros por hora". Cabe recordar que para que se considere huracán los vientos de la tormenta deben girar a 74 millas por hora, o lo que es lo mismo 119 kilómetros por hora.



"Es un ejemplo de la complejidad de este tipo de fenómenos en la zona que está evolucionando", explica el físico canario Juan Jesús González Alemán en su cuenta de Twitter, donde señala que "no se esperaba dicha profundización y tendrá repercusión en las próximas actualizaciones de los modelos". En estos momentos, las predicciones estiman que la trayectoria más probable de este fenómeno sea dirección Azores, Portugal y la Península. Sin embargo, aún es pronto para determinar cómo se desplazará definitivamente dado que existe una gran incertidumbre sobre su comportamiento. Y en este sentido, Canarias se mantiene justo en medio de una de las posibles trayectorias que pueda adquirir en los próximos días.



