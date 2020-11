Canarias se prepara ante la posible llegada de una tormenta tropical

Canarias se está preparando ante la posibilidad de que una tormenta tropical, la que llevará el nombre de Theta y que se está formando en medio del Atlántico, choque de pleno contra el Archipiélago. La probabilidad de que este fenómeno alcance a las Islas, por lo pronto, son muy bajas, como estima la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero no por ello nulas. Según los modelos predictivos del Centro Nacional de Huracanes (NCH) lo más probable es que, una vez se forme, la tormenta mantenga un desplazamiento en dirección norte, es decir, hacia Azores, Portugal y la península. Sin embargo, el NCH abre dos posibles trayectorias más y una de ellas acertaría de pleno en las Islas. De ahí que los investigadores concluyan que aún es temprano para determinar su comportamiento e insisten en que la incertidumbre se irá desvaneciendo a medida que pase la semana.

Se espera que este "inusual" fenómeno atlántico empiece a coger fuerza entre el miércoles y el jueves y que, a medida que se desplaza, empiece a perder fuerza. Así lo afirma Víctor Quintero, delegado provincial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, que describe que cuando el ciclón llegue a la Península es probable que "ya se haya debilitado y prácticamente desaparecido", como explica Víctor Quintero. En este sentido, como señala el meteorológico, en principio "no parece que vaya a afectar a Canarias, ni siquiera el frente asociado que en algún momento llegará a desarrollar".

"A día de hoy, los modelos apuntan a que el grupo de Islas con mayor riesgo es Madeira", sostiene, por su parte, el físico Juan Jesús González, que, sin embargo, se muestra cauteloso e indica que aún no existen suficientes datos como para afirmarlo. "Con un modelo a tantos días vista, no se puede saber", remarca.

La trayectoria actual estimada por el Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami, muestra que los restos de este sistema "muy convectivo", es decir, muy tormentoso, acabará en el suroeste Peninsular, afectando más incluso a Portugal que a España. Si en lugar de seguir esa trayectoria, el fenómeno diera un giro hacia el sur, "perdería sus características al tocar las Islas", como afirma, por su parte Quintero. De ser así, ocurriría a finales de esta semana.

Pero lejos de su componente meteorológico, Theta es también interesante desde el punto de vista climático, dado que no es usual que Europa sufra esos ciclones tropicales.

Con la formación de Tetha, 2020 se ha convertido definitivamente en el año en el que se han generado más ciclones tropicales en el Atlántico norte desde que se tienen registros. Este incremento, aunque no ha causado tantos daños como en temporadas anteriores, "si nos debe hacer reflexionar", como advierte el geógrafo y miembro de la Cátedra Universitaria de Reducción del Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), Abel López. "Se trata de otro registro histórico dentro de las anomalías climáticas que estamos estudiando año tras año", insiste el investigador. En este sentido también se manifestó González, que recuerda que "están aumentando el número de estos fenómenos tanto que se está llegando a convertir en una normalidad", pero como insite "eso no es normal", hace 20 o 40 años "no teníamos que poner todas las temporadas la vista en el oeste por si llegaba un fenómeno de estas características". Y, a pesar de ver "cómo las condiciones climáticas están cambiando", López insiste en que Canarias sigue sin adaptarse a las condiciones climáticas actuales ni "a los futuros escenarios climáticos" donde ya se sabe que se "incrementarán los fenómenos de origen tropical".