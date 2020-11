El Ministerio cifra en un 1,67 % el número de aulas en cuarentena por el virus

El Ministerio de Educación explica que hasta el momento son 6.469 aulas en España, el 1,67% del total, las que están teniendo que guardar cuarentena en la actualidad por algún caso relacionado con el virus del Covid-19 entre sus alumnos o docentes. "Son porcentajes bajísimos", destacó hace tan sólo unos días la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien abogó porque las aulas se mantengan abiertas, a pesar de que algunas comunidades han solicitado confinamientos y, en este sentido, ha puesto el ejemplo de países como Francia o Alemania, donde permanecen abiertos los colegios.

"Nos jugamos una generación de educación", señalaba Celaá, y, además, los centros están siendo "firmes detectores frente al Covid-19 y están funcionando bien", subrayó la ministra. "Están resistiendo muy bien", con incidencias sobre valores del 1,6 o el 1,7% en cuanto a grupos que se encuentran en régimen de cuarentena, recordaba.

Respecto a aquellos niños que no están asistiendo a clases porque sus progenitores prefieran que no vayan, dijo que el absentismo está siendo "completamente irrelevante". Isabel Celaá añadió que "no hay quejas ni preocupación explícita" de ninguna comunidad sobre dicho absentismo y que solo fue una "inquietud" que se tuvo al principio del curso pero que ya se "ha desvanecido".

Situación en Canarias

El porcentaje de grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato cerrados en el Archipiélago representa actualmente el 0,3%, es decir, de los más de 17.000 grupos existentes en centros públicos, concertados y privados de Canarias, 51 registran actualmente algún positivo en Covid-19 entre el alumnado o profesorado. Esta cifra supone un incremento del 0,1% respecto a la última semana, al pasar de 47 a 51 cierres. Sin embargo, los casos de personas afectadas descienden ligeramente. Los profesores con positivo suman 29 (dos menos que la anterior semana), de más de 30.000 docentes; y los de alumnos 172 (uno menos), de más de 324.000 escolarizados en el Archipiélago.