La Junta de Personal Docente reclama mejoras en la gestión y más recursos

La Junta de Personal Docente de Santa Cruz de Tenerife demanda más recursos y mejor gestión para la Educación de Canarias. El órgano de representación del profesorado estableció ayer durante una reunión 16 resoluciones en las que, entre otras cosas, insta a la Consejería de Educación a mantener los nombramientos Covid todo el curso, a realizar test PCR al profesorado con más rapidez, a dotar de mascarillas y material de protección a todo el personal y a no exigir al profesorado desempeñar funciones no docentes o ampliar su horario, además de dar cumplimiento a cuestiones pendientes de antes de la pandemia. La Junta de Personal advierte de que, en la actualidad, se exige que los equipos directivos entreguen cestas de comida a familias vulnerables y que los coordinadores Covid trabajen los fines de semana, algo que no ha sido negociado ni consensuado con los sindicatos y que supone una vulneración de los derechos de los trabajadores.

El presidente de este órgano, Pedro Crespo, reclama liderazgo a la Administración Educativa para afrontar la crisis sanitaria de manera prioritaria, pero también para atender otras carencias que arrastra desde hace años el sistema público. "Somos conscientes de que hay que responder en primera instancia a las urgencias de estos tiempos y de que hay muchos aspectos que deben mejorarse para afrontar la pandemia, pero ahora mismo no se están respetando todas las condiciones laborales del profesorado ni todas las normativas de prevención de riesgos laborales. Tampoco podemos olvidar que la enseñanza pública presenta muchos déficits que ya existían antes de este año y que deben ser corregidos", relata Crespo.

En este sentido, la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife aprobó otras resoluciones en las que solicita negociar las especialidades incluidas en la próxima convocatoria de oposiciones o poner en marcha la normativa de profesorado agredido, entre otras propuestas.