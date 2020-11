El HUC, obligado a almacenar residuos peligrosos al suspenderse la recogida

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) se ha visto obligado a almacenar decenas de contenedores con residuos de bio-riesgo 3 -los más peligrosos- debido a la suspensión transitoria del servicio por parte de la empresa encargada de llevar a cabo esta tarea. Según explicó el centro hospitalario, la situación viene ocurriendo desde el pasado viernes 30 de octubre, es decir, hace más de una semana, cuando la empresa informa de una avería de la autoclave -una máquina para desinfectar material- ubicada en Tenerife y suspende la actividad. Aunque desde el miércoles se ha realizado alguna retirada de residuos, no ha sido suficiente. De ahí que el centro hospitalario haya tenido que ocupar la planta 11 de la torre de la helisuperficie, tal y como alertó Intersindical Canaria. El sindicato señaló que la zona es la que se emplea para evacuar o recibir a los pacientes que llegan a través del helipuerto. Además, "en ella transita un elevado número de profesionales, por lo que esta situación está suponiendo que el personal tenga que trabajar en un espacio más reducido", como explicó Adolfo Cordobés, el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato. No obstante, el centro hospitalario insistió en que el lugar que se ha habilitado para guardar estos residuos temporalmente, tan solo es accesible para el personal de Seguridad con llave y por él "no transitan ni profesionales ni pacientes".

Como explicó Cordobés, "se trata de residuos de bio-riesgo nivel 3, que son los más peligrosos, y que, según la normativa, solo se pueden almacenar en los centros por un máximo de tres días y en un espacio con unas condiciones específicas de temperatura".

Intersindical Canaria afirma, además, que los contenedores ya están comenzando a rezumar los productos contaminantes al suelo del hall, e instó a la dirección del centro a pedir a "la empresa concesionaria del tratamiento de estos residuos, que se ocupe de ellos". Añade que si, "no puede encargarse, el equipo directivo de la Consejería de Sanidad deberá buscar una alternativa que garantice la seguridad tanto del personal como de los pacientes y usuarios", alegó Cordobés. El HUC afirmó haber reiterado en "varias ocasiones" a la empresa la urgencia de solucionar este problema. En principio la máquina ya está arreglada y se está a la espera de que se recupere el servicio.