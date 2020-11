Colegas europeos en el aula

Una red de centros europeos que derriba las fronteras y que une a los países a través de la tecnología. Ese es uno de los objetivos del proyecto eTwinning que pone en contacto a docentes de la Unión Europea para compartir actividades y fomentar intercambios. El proyecto también otorga sellos de calidad, que este año han obtenido dos colegios tinerfeños: el CEIP Camino de la Villa (La Laguna) y el colegio Pureza de María (Los Realejos).

La Laguna y Georgia nunca han estado tan cerca como lo están estos días. Y lo que les une es la educación, la juventud y el medioambiente. El CEIP Camino de la Villa, y en particular el profesor de Inglés Ruymán Rodríguez, acaban de ser reconocidos con el sello de calidad europeo eTwinning 2020 por el proyecto educativo puesto en marcha durante el pasado curso escolar en colaboración con otro centro georgiano. En Canarias, otros siete centros han recibido esta distinción por su labor: el colegio Pureza de María de Los Realejos; el CEIP Juan del Río Ayala, IES Bañaderos-Cipriano Acosta y el CEIP Las Vegas en Gran Canaria; el CEIP La Rosa-Camino Viejo en La Palma; el IES Las Maretas de Lanzarote; y el IES Corralejo de Fuerteventura.

Este reconocimiento del Servicio Central Europeo de Apoyo al Proyecto eTwinning reconoce la labor y el buen trabajo de centros educativos y profesorado que, con anterioridad, han obtenido el sello de calidad nacional, lo que supone un doble premio. En concreto, eTwinning ofrece una plataforma a los equipos educativos de los centros de los países europeos participantes para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos, compartir o lo que es lo mismo: sentirse y formar parte de la comunidad educativa más atractiva de Europa. eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo fomentar la colaboración escolar a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para ello, el plan europeo proporciona una plataforma e infraestructura, herramientas en línea, servicios y apoyo al profesorado y equipos directivos de los centros escolares de los países europeos participantes.

Fue precisamente a través de esta plataforma como el CEIP Camino de la Villa entró en contacto con el centro de Georgia que también participa en el proyecto. Si bien este proyecto que ahora les ha valido este sello de calidad se desarrolló durante el curso pasado, el equipo de docentes no descarta continuar colaborando con ellos próximamente para favorecer la enseñanza del Inglés y para estrechar lazos con otros miembros de la Unión Europea.

El proyecto eTwinning cambia de temática cada año. El pasado curso el trabajo se centró en el cambio climático y, para ello, el colegio lagunero dio forma al plan Climate change, you are the change ( Cambio climático, tú eres el cambio) con el que se encargaron de mostrar al centro de Georgia la red de huertos con el que cuenta el CEIP lagunero, así como la formación en salud y las acciones que realizan para garantizar el cuidado del medioambiente y la reducción del uso de plásticos. Todas estas actividades colaborativas entre los dos centros son elaboradas por el equipo de docentes de Inglés, coordinados por Ruymán Rodríguez. De este modo, el profesor asegura que "estos proyectos son una excusa más para tener un recurso en inglés en el colegio puesto que es el idioma con el que nos relacionamos con los otros centros extranjeros". Las acciones forman parte de la docencia impartida en el centro por lo que "no supone un sobreesfuerzo, ni para los profesores ni para los alumnos", explica Rodríguez.

Este reconocimiento llega en un momento en el que el confinamiento demostró que la formación puede continuar sin ningún problema. El profesor de Inglés del centro lagunero explica que gracias a este proyecto eminentemente virtual, dispusieron de una plataforma con la que continuar trabajando durante el último trimestre del pasado curso escolar.

Así, durante los meses de confinamiento realizaron videollamadas, actividades complementarias y acciones conjuntas que derribaron las fronteras entre los países y unieron a estos dos centros, que no descartan darle continuidad a este proyecto con la realización de intercambios en los próximos cursos, tanto para alumnos como para profesores.

Más allá de esa posibilidad de futuro, lo que sí está claro es que Georgia y La Laguna continuarán más unidos que nunca este curso a través de otros dos programas también dentro del proyecto eTwinning. Así, estos días desarrollan un nuevo programa centrado en las artes y otro que quiere mostrar cómo es el día a día de este centro lagunero.



Innovación educativa

La viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez, felicitó esta semana a todos los decentes reconocidos con este sello europeo, así como a los centros, que se han implicado de manera notable en la propuesta. Todo ello "muestra la implicación del profesorado en las Islas y su compromiso con la calidad de la enseñanza pública y la innovación educativa". En este sentido, recordó que eTwining es una "valiosa herramienta pedagógica que nos permite continuar internacionalizando nuestra educación".