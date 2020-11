La ULL derriba fronteras

"Quiero que la mayor parte de la ULL tenga una experiencia internacional y que no tenga que salir de casa para ello". Ese es el objetivo que se ha marcado la vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la universidad lagunera, Lidia Cabrera, con la puesta en marcha del proyecto Internacionalización at home. El programa quiere derribar las fronteras de la institución académica para que el alumnado que no puede viajar al extranjero adquiera todas las competencias que luego le serán reclamadas en su vida laboral. El primero de los cursos para lograr este objetivo comenzó el martes.

Tener experiencia internacional pero sin salir de casa. Ese es el objetivo de la nueva estrategia puesta en marcha por el Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna (ULL). Internacionalización at home es el nombre del proyecto que estos días da sus primeros pasos a través de un curso de 30 horas que romperá algunas barreras y que es tan solo la primera fase para que la Universidad derribe sus muros y se abra al mundo. La vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación, Lidia Cabrera, recuerda que "los estudiantes universitarios necesitan habilidades internacionales e interculturales para el empleo y para vivir". Y es que, en última instancia, el objetivo de la docente que ha impulsado este proyecto es "formar a ciudadanos socialmente responsables, con compromisos éticos, para actuar en contextos multiculturales y transnacionales".

Más allá de este primer curso -que fue inaugurado el pasado martes en la Facultad de Magisterio con la participación de 30 alumnos-, el proyecto ideado por el equipo de Cabrera busca lograr lo que se ha venido a definir como " internationalization of the curriculum", que hace referencia a la incorporación expresa de elementos de internacionalización en cada asignatura de las diferentes carreras universitarias. La vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación explica que, "a grandes rasgos, se trata de preparar de los estudiantes para un mundo globalizado e internacionalizado, tanto a través del desarrollo de la carrera, como a través de otras actividades desarrolladas en el campus".

Desde el año 2007, la Unión Europea insiste en la necesidad de que se integren en los planes de estudio resultados de aprendizaje internaciones e interculturales, para que la internacionalización llegue a todos los estudiantes y tenga impacto social. Esta estrategia se ha visto materializada en el Proyecto Tuning. Antes que este, el programa Erasmus ha sido el encargado de asumir estas responsabilidades.

Sin embargo, Lidia Cabrera reconoce que, "al llegar al Rectorado me di cuenta que el porcentaje de estudiantes de la ULL que hacían movilidades apenas llegaba al 1,5%", por lo que la inmensa mayoría de los estudiantes no tienen la oportunidad de tener experiencias internacionales y eso "está creando desigualdades en la formación". Pero este proyecto de internacionalización no solo pone el punto de mira en el alumnado puesto que buscar fomentar la conciencia global y las competencias internacionales de todos el personal, y no solo de las personas que hacen movilidades.

Cabrera es consciente de que, "en la sociedad actual del conocimiento, la participación activa de la universidad en las redes mundiales de conocimiento es inevitable". Por eso, propone ofrecer habilidades internacionales para trabajar dentro y fuera del país. Y fortalecer la economía local con las aportaciones de los estudiantes y el personal internacional que llegue a La Laguna. El camino para lograr este objetivo comienza con este primer curso que, a modo de proyecto piloto, impulsará la formación en competencias internacionales e interculturales.

A través de la coordinación del profesor de Economía Javier Mendoza, el Vicerrectorado busca la internacionalización del campus con esta actividad que en un primer momento tendrá carácter extraacadémico, haciendo hincapié además en la parte cultural y lúdica. "Queremos que haya actividad internacional fuera de las aulas, con la participación y liderazgo de asociaciones de estudiantes y la implicación de los estudiantes internacionales que hay en la universidad", explica Cabrera. Y para ello se contará además con la participación de empresas externas que, desde su experiencia, mostrarán las claves para que la ULL se abra al mundo.

Todo ello pasa, inevitablemente, por el fomento de la docencia en inglés en los títulos de la ULL. "Queremos favorecer que nuestro alumnado, desde el momento de su ingreso, no descuide su formación en inglés y también favorecer la recepción de estudiantes de intercambio internacional cuyo objetivo no es aprender el español". Y es que Lidia Cabrera indica que son muchos los estudiantes e investigadores extranjeros que en la actualidad están interesados en hacer estancias de formación e investigación en la ULL "pero no lo hacen por las dificultades o barreras de la lengua", lamenta la vicerrectora. Es por esta razón que en esta primera edición del curso Internacionalización at home participa profesorado voluntario que impartirá asignaturas optativas de la titulación.