"¿Tú no habrás ido de fiesta?"

La mayor parte de los brotes de Covid-19 conocidos en España tienen su origen en pequeñas reuniones entre familiares y amigos. El corto +1, filmado en Gran Canaria, muestra las peores consecuencias de mantener los hábitos sociales y de saltarse las normas impuestas por las autoridades durante la emergencia sanitaria. La pieza audiovisual, de tan solo un minuto de duración, ha logrado hacerse viral en tan solo dos días.

Más de 38.000 personas han fallecido en España debido a las complicaciones asociadas a la Covid-19 ¿Y si el próximo dato que se añadiera a la serie fuera el de tu abuela? ¿Y si fueras tú quien le hubieras contagiado? Estas fueron las dos preguntas que han lanzado al aire los jóvenes canarios Willy Suárez e Iván Henríquez al crear un cortometraje que ha descrito en pocas palabras la situación de incertidumbre social en la que se encuentran millones de personas en España debido a las nuevas reglas de convivencia a las que obliga la pandemia.

El coronavirus ataca sin freno al país y, tras un duro confinamiento, se está comprobando que gran parte de la responsabilidad recae en los encuentros entre amigos y familiares, donde se peca de un exceso de confianza y se relajan las medidas de seguridad. El 40% de los brotes en España se producen en esos encuentros familiares y de amigos que tanto hizo ansiar el confinamiento. El cortometraje canario titulado +1, seleccionado como ganador de la iniciativa Cultura Inquieta, ha sido capaz de plasmar esa situación y sus consecuencias en menos de un minuto.

La acción transcurre en una azotea donde varios jóvenes se han reunido para celebrar una pequeña fiesta. Todos ellos olvidan la mascarilla, comparten cigarros e incumplen la distancia de seguridad. De pronto, el protagonista, cuyo papel desempeña Iván Henríquez, recibe una llamada. Al otro lado de la línea, su madre, que caracteriza la actriz Leticia Torres. "Es tu abuela, está muy mal, la han ingresado, apenas puede respirar, tiene Covid. ¿Tú no habrás ido de fiesta?". Con un tímido "no", el protagonista rompe a llorar fundido a una pantalla en negro que muestra cómo a los miles de muertes por coronavirus se suma una nueva.



Abrumados con la acogida

"Parece que ha llegado en el momento necesario". Es la percepción del director y uno de los guionistas de este corto, Willy Suárez, que como el resto del equipo que ha participado en el corto se encuentra impresionado y algo abrumado por la impresionante acogida que ha conseguido el pequeño clip de tan solo 1 minuto de duración. El cortometraje en pocas horas ha llegado a miles de personas en toda España, incluso habiéndose compartido entre miembros del Gobierno estatal. "Os recomiendo que veáis y compartáis este cortometraje. La concienciación ciudadana es clave para hacer frente al virus", afirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su twitter personal al tiempo que difundía la creación de estos canarios. La idea se fraguó en poco más de un día.

Durante una "lluvia de ideas" entre Suárez y Henríquez. "Se me juntaron los cables y me surgió", relata Suárez. Y es que, aunque el joven director siempre ha tenido mucha inquietud por salir de las Islas y vivir experiencias fuera, uno de sus mayores miedos siempre ha sido "recibir una llamada como la que recibe el protagonista en ese mismo instante". Ambos de inmediato, supieron que la idea era buena. "Tanto Willy como yo tenemos familiares mayores, y a mí me dolería tanto que me llegara una llamada como esa", sostiene el actor.

Tanto ellos como la actriz que interpreta el papel de la madre se desmarcan de aquellos que les han criticado por querer culpabilizar a los jóvenes de los contagios de Covid-19. "No es así", insiste Henríquez, que defiende que este cortometraje solo refleja una de "las millones de formas" en las que esa llamada puede acabar convirtiéndose en una realidad. "El mensaje debe calar en todos sin importar la edad y sin criminalizar a los jóvenes, porque todos somos parte de la sociedad", argumenta, por su parte, Leticia Torres, quien recuerda que es momento de "ser más precavido y cuidadoso" con la gente que nos rodea.



Calar en la sociedad

A pesar de las buenas críticas y la viralidad que ha adquirido el cortometraje, los creadores no tienen más expectativa que la de ver el mensaje calar en la sociedad. "Estaré tranquilo y orgulloso si solo una persona decide quedarse en casa en lugar de ir una fiesta después de haber visto el corto", asevera el director del corto. Porque para ellos, este pequeño viaje ya ha supuesto un cambio radical en su forma de relacionarse. "Gracias a este corto nos hemos concienciado mucho", afirma Henríquez.

Muchos jóvenes, como ellos, sienten que el coronavirus les ha robado la juventud. "Podría disfrutar de mi mejor momento y sin embargo, estoy rodeado de una energía negativa generalizada en toda la población", argumenta Suárez. De ahí que considere que esta obra cultural ha puesto un pequeño grano de arena al dar un "mensaje positivo" que ha dado "un atisbo de esperanza" para el conjunto de la sociedad española.