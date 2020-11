Tenerife duplica a Gran Canaria en pacientes hospitalizados con Covid

Tenerife ya duplica a Gran Canaria en ingresos hospitalarios de personas con complicaciones asociadas a la Covid-19. Con un total de 140 personas hospitalizadas, Tenerife lidera ahora la presión asistencial por Covid-19 en el Archipiélago, mientras Gran Canaria continúa liberando camas para otras patologías y ayer tan solo contaba con 77 pacientes ingresados, un 34% menos que en el comienzo de la semana pasada.

No es el pico máximo al que ha llegado la presión asistencial ni en esta ni en la primera ola en Tenerife, y aún está lejos del pico máximo de presión asistencial en solo una isla desde agosto, que se vivió en Gran Canaria con 196 personas hospitalizadas al mismo tiempo el 26 de septiembre. En total, en estos momentos en toda Canarias hay 220 personas ingresadas, el pico máximo durante la primera ola fue de más de 300 pacientes.

El centro que está registrando un mayor incremento de las hospitalizaciones es el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria que en el día de ayer contaba con 72 personas hospitalizadas, 8 de ellos en UCI. Cabe recordar que la máxima presión asistencial en este centro se vivió el 30 de marzo cuando 160 personas ocupaban una cama de hospitalización (crítica o en planta) con Covid-19. Le sigue el Hospital Universitario de Canarias (HUC) que aunque cuenta con una menor presión asistencial -con 53 personas ingresadas con coronavirus - tiene el doble de pacientes en estado grave, un total de 16. La curva de ambos hospitales también es dispar pues la de La Candelaria crece pero la del HUC ha empezado a descender.

Cribados en La Laguna. La Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de La Laguna se reunieron ayer, junto a otros agentes implicados en la movilidad y salud de los vecinos del municipio, para buscar una solución al incremento de casos en la ciudad. En dicha reunión se acordó el escalonamiento de "medidas integrales y proporcionales" para reducir el índice de contagios en la ciudad, como remarcó su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. Las principales se basan en continuar con la vigilancia y sanción de comportamientos que vayan en contra de lo estipulado en las normas sanitarias. También se apuesta por mejorar los rastreos y realizar un cribado masivo que permita identificar casos asintomáticos.

"No es el epicentro". "La Laguna no es el epicentro de la pandemia", señaló el director de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juan José Alemán, al término de la reunión. Según el responsable del área, las situaciones menos favorables respecto a la pandemia se repiten en otros cinco municipios de la isla, concretamente en San Juan de La Rambla, Los Silos, El Sauzal, La Orotava y Garachico. Todos ellos, no solo tienen una incidencia acumulada alta -aunque la de La Laguna es la mayor de todas- sino que también han tenido una variación de casos mayor. "Seguimos trabajando en oscilaciones bajas", insistió Alemán, que señaló que "esto hace que la situación no sea de alarma", aunque sí admitió que existe cierta preocupación por las cifras registradas.

El 44% en las ciudades tinerfeñas. Santa Cruz y La Laguna acumulan el 44% de los casos activos por coronavirus de todo el Archipiélago. Santa Cruz contaba ayer con 1.476 casos mientras que La Laguna sumaba ya 1.075. Ambas aún están lejos de Las Palmas de Gran Canaria, que sigue liderando el ranking de casos activos acumulando 1.933 positivos. En total, Canarias cuenta con 5.791 casos activos, 74 menos que el día anterior, a pesar de haberse diagnosticado 137 positivos.

Tenerife, la única que crece. De esta manera, Tenerife, que suma 98 casos nuevos, cuenta ahora con 3.598 casos activos, un 10,5% más que hace una semana. Le sigue Gran Canaria que solo suma 20 y se sitúa en 2.190 -un 18% menos que hace siete días-, Lanzarote con 81, Fuerteventura con 45, La Gomera con 11, La Palma con 4 y El Hierro con 2. Mientras la incidencia de la pandemia crece en Tenerife y baja en Gran Canaria, en el resto de islas se ha estabilizado o variado levemente.

Tres fallecimientos. En el balance de las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de tres personas. Sanidad afirmó que dos eran mujeres, una de ellas de 78 años en Tenerife y otra de 66, en Gran Canaria. Ambas padecían dolencias previas.

El oasis español. Canarias se ha convertido en un verdadero oasis dentro del estado español. Su incidencia acumulada es seis veces menor que la del conjunto de España, su índice de positividad es el único que cumple las recomendaciones de la OMS (por debajo del 5%) y es la comunidad con menor presión asistencial.