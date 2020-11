La rectora asegura que el gran problema de la ULL es la falta de financiación

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, ha dicho este lunes en comisión parlamentaria que es fundamental que los políticos tengan claro cuáles son los objetivos, y agregó que los grandes problemas del centro son la falta de financiación y de infraestructuras, y la burocracia.

Rosa Aguilar, que compareció para hablar del escenario de la Unión Europea para 2021-2027, recordó que la educación lo es desde las edades más tempranas y para toda la vida, ya que es conocimiento y valores, y para que así sea debe disponerse de un modelo educativo moderno, añadió.

Con la crisis originada por la pandemia de la covid-19, "que ojalá nunca hubiera llegado", se removieron obstáculos y ahora se está en una posición "increíble" para adelantar en lo que "siempre queríamos" de disponer de una educación moderna, y "solo falta poner la hoja de ruta", señaló la rectora.

Rosa Aguilar declaró que se conocen los objetivos y comentó, en cuanto a los problemas de digitalización, que en la Universidad de La Laguna se sabe qué alumnos tienen dificultades porque durante la pandemia se ha llamado a 900 para ayudarles en colaboración con los ayuntamientos.

Lo primero, insistió la rectora de la Universidad de La Laguna, es hacer un cuadro de necesidades para a continuación buscar la financiación, y hay que estar convencidos de que se quiere una educación más moderna en la que hay que apoyar a los docentes para que trabajen con las nuevas tecnologías, que, recordó, solo son una herramienta.

Reiteró la necesidad de dignificar el trabajo de los formadores y de quitarles burocracia y dijo a los diputados que si tiene claros los objetivos se avanzará hacia ellos y la financiación "existe si la buscamos".

En cuanto a los tres principales problemas de la Universidad de La Laguna, explicó que uno es la financiación para los recursos humanos de personal docente e investigador, y de apoyo a la investigación, pues aclaró que hay máquinas de alto coste que están paradas por falta de personal.

Con anterioridad, la rectora había hecho una "llamada de auxilio" desde las dos universidades públicas canarias porque se están quedando "de forma drástica" sin profesorado en algunos grados de Ciencias de la Salud.

Otro gran problema es la falta de financiación para infraestructuras que, comentó, tendrían que orientarse hacia la parte ecológica y digital, y como ejemplo puso que la factura de la luz de la Universidad de La Laguna asciende al millón de euros al año, y podría bajarse hasta los 400.000 euros con placas fotovoltaicas.

Para ello es preciso que haya financiación para colocar las placas y poder ser más eficientes en la gestión, apuntó.

En cuanto al problema de la burocracia manifestó que para esto no se precisa de dinero y sí "ponerse manos a la obra" para simplificar los procedimientos, algo en lo que trabaja la Universidad de la Laguna.

Rosa Aguilar también destacó que es el momento de modernizar la educación y también de que los alumnos se muevan por el mundo, sino es físicamente que sí mantengan relación con otros centros para que vean que el mundo es muy grande "y aprenderemos mucho entre todos".

También apostó la rectora por la incorporación de la mujer a la educación universitaria, ya que reconoció que no solo no aumenta sino que en algunos grados baja, y manifestó que los problemas son tan complejos para la sociedad que no si se abordan desde entornos heterogéneos no se resolverán.

Preguntada asimismo por el nivel de investigación en la Universidad de La Laguna respondió que está entre las 600-700 mejores del mundo según la clasificación de Shangai, algo que la enorgullece, y comentó que las fortalezas son multidisciplinares y afectan a grados que van desde la lingüística hasta la biología, la psicología y la astronomía.

La rectora dijo a los diputados que en las universidades hacen lo que les piden y aseguró que no se queja de la existencia de universidades privadas, sino de que se impida a las públicas que den su docencia como tienen que darla.

El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, indicó que la previsión es que se reduzcan los fondos que las universidades reciban de los fondos de recuperación postcovid, lo que reducirá el dinero para investigación, y también preguntó por las nuevas titulaciones.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos destacó la importancia de la educación y mostró su preocupación por la rebaja de fondos en investigación y Erasmus, entre otros, para también reclamar más eficiencia en el gasto de las ayudas.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, opinó que la pobreza sigue siendo uno de los grandes problemas de la educación porque no funciona el sistema de becas para los hijos de familias pobres, y añadió que los estudios superiores ya no se ven como una forma de mejorar socialmente.

La rectora replicó que el sistema de becas es "importante" y el problema de que haya jóvenes que no las tengan más que a la pobreza se lo atribuyó al hecho de que hay personas que no ven en la formación un estilo de vida, algo que, añadió, hay que romper.

Manuel Marrero dijo que se habla de diversificar la economía pero para ello es fundamental la aplicación del conocimiento y preguntó por qué materias habría que apostar para ello.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, indicó que el espacio europeo tiene ventajas pero también inconvenientes que perjudican la calidad educativa, y en I+D+i consideró que lo esencial no es solo fortalecer de mas recursos a la universidad sino también propiciar de trasladarlo a la sociedad.

El diputado del grupo Popular Juan Manuel García reconoció que con el estado de alarma la Universidad de La Laguna ha sabido adaptarse pero también se han visto carencias, y preguntó en qué cuestiones se deberían acelerar para conseguir los objetivos.

El diputado del grupo Nacionalista Juan Manuel García Ramos dijo que antes de empezar a teorizar había que tener en cuenta que en una reciente entrevista la rectora manifestó que no habían llegado los 6 millones de euros para luchar contra la covid-19, algo que supuso que también ocurrirá con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Y sin dinero las universidades no pueden hacer frente a las necesidades, recordó el diputado del grupo Nacionalista, quien agregó que siempre se habla de digitalización y vinculación con la sociedad, pero no se habla de la inversión en las universidades.

Juan Manuel García Ramos insistió en que sin dinero "nada" se puede transformar, por lo que subrayó que si no se les apoya con solvencia caerán las universidades públicas, en beneficio de las privadas.

La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez señaló que las apuestas son la tecnología y la ecología, y afirmó que las universidades públicas están garantizadas.