Un grupo de jóvenes de Logroño limpian los destrozos tras los disturbios

Una veintena de adolescentes de Logroño se han organizado para limpiar, desde primera hora de este domingo, los destrozos de los incidentes ocasionados en la tarde-noche de ayer en la capital riojana y recolocar el mobiliario urbano dañado por los disturbios ocasionados por unos 150 radicales, en su mayoría jóvenes.



El autor de la iniciativa es Pablo Alcalde, un joven de 16 años e hijo de una barrendera, que ha detallado a Efe que, al ver ayer lo que estaba ocurriendo, lo que ha calificado de "vergonzoso", empezó a movilizar a su grupo de amigos a través de las redes sociales para intentar organizarse y dar un ejemplo a la ciudadanía de Logroño porque "no todos los jóvenes somos iguales".



Alcalde, quien estaba en la zona cuando ocurrieron los hechos y se fue a casa "porque daba miedo", ha añadido que le sorprendió la respuesta que ha tenido su iniciativa y esta mañana, a las 09:00 horas, se han congregado un grupo de veinte jóvenes en el céntrico Paseo del Espolón, todos de ellos provistos con mascarillas, guantes, bolsas de plástico y algunas escobas que han comprado para limpiar los destrozos.



Este joven, estudiante de Bachillerato en el IES Batalla de Clavijo de Logroño, ha precisado que la ciudad ha amanecido "bastante limpia", pero, aun así, ha recalcado que había, en la zona de los contenedores donde ocurrieron los disturbios, cascotes de cristal de botellas, cristales, piedras, cargas de petardos y de bengalas empleadas por los radicales, así como alcantarillas desplegadas de su lugar.



También han colocado parte de los paneles de una exposición ubicada en el Paseo del Espolón y que los violentos destrozaron.



"No todos los adolescentes somos iguales. Hay jóvenes que tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y lo sucedido en la tarde-noche de ayer no fue una manifestación, sino un acto vandálico", ha enfatizado, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento al resto de jóvenes que se han sumado a esta iniciativa.



La madre de este joven, quien es barrendera desde hace 16 años, ha señalado a Efe que se siente "muy orgullosa" de su hijo y casi no le ha sorprendido lo que ha hecho con sus amigos porque "le conozco, sé lo bueno que es".



"Ha querido algo por mi y por mis compañeros porque sabe que no toda la gente valora la labor y el trabajo de limpieza que desarrollamos todos los días".





La juventud de nuestro país es esto: generosidad, responsabilidad, compromiso. Valores que nos engrandecen como sociedad.



Gracias por vuestra admirable reacción hoy en La Rioja.

Nuestra fuerza está en poder contar los unos con los otros. Sigamos combatiendo al virus con unidad. https://t.co/PBt53T7KVz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 1, 2020

La presidenta del Gobierno de La Rioja, en un tuit, ha valorado esta iniciativa y ha dicho: "sois la imagen de cómo es la sociedad española: única y comprometida con el bien común. Gracias".