Las intervenciones quirúrgicas se verán afectadas si no se dona más sangre en las Islas

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) de Canarias anima a la población mayor de edad del Archipiélago a convertirse en donante habitual de sangre si cumple los requisitos para hacerlo. Advierte del riesgo de paralización de la actividad quirúrgica si no se incrementan las donaciones de sangre y se mantienen a buen ritmo todo el año. Por ello y con el fin de facilitar el acceso a la donación, la próxima semana se habilitarán diferentes salas de extracción temporal en Pájara, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Firgas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste y Adeje.

Para donar sangre en Canarias hay que tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la Covid-19, que son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por el coronavirus y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

La sociedad canaria debe ser consciente de la importancia de la donación de sangre y hemoderivados para el normal funcionamiento del sistema sanitario, al tratarse de un producto único que no puede fabricarse sino que depende exclusivamente de la aportación generosa, altruista y responsable de quienes cumplan los requisitos para ser donantes, señala el ICHH.