El 30% de los tramos de alto riesgo para los motoristas del país está en Canarias

El 30 por ciento de los 100 tramos de mayor riesgo para motoristas de toda España está situado en Canarias. Y solo la provincia de Santa Cruz de Tenerife concentra el 20 por ciento de esos puntos a nivel nacional, lo que supone que es el territorio con más segmentos de vía peligrosos para los conductores de motos, según explicó en la jornada de ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro, que está de visita en Tenerife. En opinión de Navarro, a las autoridades de la Isla "les convendría construir un circuito para que la gente que quiere desfogarse vaya a ese recinto y no a la carreteras". "En la Península estamos promoviendo la apertura de circuitos con el objetivo de que los motoristas que quieren correr vayan a esas pistas", explica el responsable de Tráfico en dos periodos diferentes, desde el 2004 al 2011 y desde julio del 2018 hasta la actualidad.

Cabe recordar que hace pocas semanas que empezaron las obras de lo que serán los accesos al circuito del motor de Atogo, en Granadilla de Abona, después de que en 1997 el entonces alcalde, Jaime González Cejas, propusiera ese paraje para albergar dichas instalaciones deportivas, y tras innumerables vicisitudes, trámites burocráticos, paralizaciones y proyectos fallidos. Pere Navarro manifestó que "los accidentes de motoristas nos preocupan especialmente". Con los otros medios de desplazamiento, las víctimas de accidentes "suben o bajan", apunta. "Pero la cifra de motoristas fallecidos, de forma tozuda y perseverante, aumenta año tras año", comenta. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio instrucciones a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que se hiciera algo para frenar los citados sucesos trágicos. "Entre otras cosas, nuestra presencia hoy aquí es para presentar una de las iniciativas para intentar reducir el elevado número de accidentes de moto y que consiste en la señalización de tramos de alto riesgo para sus conductores.



460 motoristas fallecidos

En general, en toda España, durante el año 2019, hubo 460 motoristas fallecidos, tanto en carretera como en ciudades y otros núcleos urbanos. "Quédese con la idea de que las motos representan el 15 por ciento del parque móvil del conjunto de vehículos y están implicadas en el 27 por ciento de los fallecidos por accidentes de tráfico", advierte el máximo responsable de la DGT. Cada ejercicio sube la cifra. El año pasado creció dicha estadística un 11 por ciento. "Baja el número global de víctimas mortales en accidentes de tráfico, pero sube el apartado concreto de los motoristas", afirma Pere Navarro.

El "perfil medio" del accidente con un conductor de moto fallecido se registra en una carretera secundaria, durante el fin de semana (más del 50% de los casos ocurren entre la tarde del viernes y la noche del domingo), con víctimas de entre 35 y 44 años, y una motocicleta de más de 500 centímetros cúbicos. El "típico" suceso es por salida de la vía o choque frontal, señala el director general. "La salida de vía significa que has entrado demasiado deprisa en la curva y no puedes corregir la trayectoria; eres tú y tus circunstancias; no puedes culpar a nadie", opina. "Y el choque frontal implica que has entrado con demasiada velocidad y, al salir, has ocupado el carril contrario, por donde venía alguien tranquilo, prudente y cumplidor, pero se produce la colisión mortal", reconoce Navarro.



Carteles



Ante esta realidad, una de las iniciativas consiste en una señalización de advertencia. Manifiesta que "hemos seleccionado los 100 tramos de mayor riesgo para motoristas en toda España, que tienen una distancia media de unos dos kilómetros o algo así, y con un gran cartel se informa a los motoristas de que deben extremar las precauciones". En estos casos, "la política consiste en formar y educar, más controlar", dice. Y aclara que "con los carteles se cumple con el aspecto informativo, mientras que en esos mismos lugares hay que realizar más controles". El primer panel de este tipo en Tenerife se presenta este sábado, a las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 8 de la carretera de La Esperanza hacia el Parque Nacional del Teide (TF-24).



Los airbag para motoristas

"En estos momentos, también tenemos abierto el debate del airbag para motoristas", similar al que utilizan los pilotos de motociclismo incorporados en sus monos en las competiciones, afirma. Así, cuando estos deportistas sufren caídas con movimientos bruscos, de inmediato, se hincha el airbag para evitar lesiones en el tronco. "Esto ya técnicamente está resuelto y estos productos están en el mercado", refiere Pere Navarro. "Existen diferentes tecnologías y el precio está entre 500 y 600 euros", señala. Desde su punto de vista, la diferencia está en llevar solo la cabeza protegida o la cabeza y todo el tronco. Se muestra convencido de que el airbag va a ser el gran salto adelante en seguridad vial para motoristas, sobre todo en carretera.

Aclara que, en una primera fase se planteará esta medida como sugerencia y luego, "ya veremos; en carretera y para moto de alta cilindrada se abren todas las posibilidades". Motoristas de la Guardia Civil de Tráfico ya han hecho pruebas de airbag y están seleccionadas las características que debe tener dicho elemento de seguridad, por lo que ahora va a empezar la licitación. "Entendemos que la mejor promoción del airbag es que los agentes de Tráfico lo lleven", comenta.