Siete de cada 10 nuevos brotes se localizan en Tenerife

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, atribuyó ayer la mayor incidencia de casos de Covid-19 en Tenerife a "un exceso de relajación social", pues llama "poderosamente la atención" el dato de que más del 85 por ciento de los brotes en dicha Isla se hayan producido en el entorno familiar. Blas Trujillo respondió de esta manera en el Parlamento autonómico ayer al diputado del grupo Popular Miguel Ángel Ponce, quien se interesó por la tendencia a aumentar los casos de coronavirus en Tenerife respecto a Gran Canaria.

El consejero afirmó que el comportamiento del virus es muy variable y obedece a múltiples factores pero los datos de incidencia de las últimas semanas en Tenerife "apuntan con claridad a que hay un exceso de relajación social". Miguel Ángel Ponce criticó el que en su opinión el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, haya aseverado que las Islas van "por delante" del virus, calificó de "equivocada" la estrategia de "responsabilizar" a los hoteleros de los test a turistas, el que no sean accesibles las mascarillas y que aún no haya hoteles para la cuarentena de las personas positivas en Covid-19, en declaraciones recogidas por la agencia Efe. Blas Trujillo replicó que por delante del virus no va nadie y Canarias tampoco "pero estamos mejor que muchos".

Canarias registró en la última semana 49 nuevos brotes de Covid-19, que afectan a 278 personas, de las que 28 han precisado ingreso hospitalario. De estos focos, el 69,4% (34) fue notificado en Tenerife -20 de ellos en el norte de la isla-; ocho en Gran Canaria; tres en Lanzarote; dos en Fuerteventura; y dos en El Hierro. Por lo que concierne al ámbito en el que se produjeron, hay que decir que todos los que tienen un origen social y laboral presentan ramificaciones en el contexto familiar. En este sentido, cabe resaltar que una veintena de ellos se localizó en el ámbito social; doce en el laboral; nueve en el familiar; cuatro en centros sanitarios; tres en centros educativos; y uno en una residencia de mayores. Todos los focos aúnan menos de diez casos, a excepción del notificado en la residencia de mayores, que afecta a 14 personas - entre residentes, trabajadores y familiares-, y el originado en una comida familiar en La Laguna, que concluyó con doce positivos. Además, continúan en seguimiento 13 brotes antiguos.

En cuanto a los focos hospitalarios, permanece en vigilancia el constatado la pasada semana en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), y hay constancia de uno nuevo que afecta a tres trabajadores y dos pacientes. Por su parte, el Hospital Insular de Gran Canaria notificó una agrupación de casos al Ministerio con seis pacientes, dos sanitarios y un familiar. Sin embargo, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esto se ha realizado sin que se haya encontrado un vínculo epidemiológico claro entre estos cuadros.

En Tenerife, la Clínica Quirón detectó un brote de tres positivos, de los cuales dos son sanitarios y uno es un familiar de alguno de los aquejados. Además, el Hospital Universitario Doctor Negrín notificó un foco que también afecta a dos trabajadores y un familiar, y que fue declarado brote laboral y no hospitalario al haberse producido fuera del ámbito asistencial.



Balance de las últimas 24 horas

Durante la jornada de ayer, el Archipiélago sumó 93 detecciones del patógeno y lamentó tres nuevos decesos en Gran Canaria. Si bien es cierto que uno de los óbitos quedó fuera de las estadísticas que publica cada día la Consejería, por razones asociadas a la hora a la que se produjo. Los fallecidos, con edades comprendidas entre los 48 y los 86 años, son tres varones que se encontraban afectados por enfermedades previas. En total, son 278 las personas que han perdido la vida en la comunidad autónoma como consecuencia de las complicaciones asociadas a la dolencia.

La buena noticia viene de parte de las altas. Y es que solo en transcurso de 24 horas se emitieron 313, por lo que el cómputo de pacientes que han logrado superar la enfermedad asciende a 10.883.

Ahora mismo, en la región hay un 5.827 cuadros clínicos en curso -222 menos que en el último balance-. La mayoría se localiza en Tenerife, que reúne 3.284 infecciones por SARS-CoV-2 pendientes de su evolución, el 56,3% de todos los casos activos que aglutina la región. Precisamente, en esta isla, la administración sanitaria ha puesto en marcha un nuevo punto de toma de muestras para el diagnóstico de la enfermedad, que se encuentra situado en la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña. El espacio comienza a operar desde hoy y prestará asistencia todos los días de la semana.

Hasta el momento, en Canarias se han practicado 476.142 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) entre la población, de las que 4.583 fueron realizadas en el transcurso del pasado martes -2.304 pruebas más que el lunes -.