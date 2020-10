Mercadona se une a Lidl y retira esta marca de cerveza de sus estantes

Hace unos días Lidl avisó de que retiraba de sus estantes una reconocida marca de cerveza. El problema de esta era que al abrirla se desprendían cristales, por lo que era peligroso para el cliente y el consumidor. Ahora Mercadona ha avisado de que también retirará de sus propios estantes otra marca de cerveza que proviene de Francia: Especialidades 1897 sabor tequila.

Esta cerveza francesa con sabor tequila imitando, o intentando imitar, un tipo de cerveza mexicana tiene el mismo problema que la marca de Lidl. Al abrir las botellas de vidrio estas desprenden cristales que puedes ser peligrosos para los clientes y consumidores de esta cerveza. Es un problema que viene de fábrica y los lotes tendrán que ser revisados por la empresa.

No obstante, la misma empresa que produce la cerveza ha emitido un comunicado avisando a Mercadona de que no se han recibido incidencias por parte de los clientes. Es decir, que nunca ha habido alguien que se haya quejado de este problema. Por tanto, la cuestión queda en el aire, Mercadona ya ha afirmado que va a retirar el producto. No se sabe si volverá a estar en los estantes o desaparecerá para siempre de la sección de cervezas.