Enrique Crespo Flores: "Llevar un tercio del rostro cubierto no es excusa para dejar de maquillarnos"

El pasado 22 de octubre llegó a Canarias para reunirse con clientas de Armani Enrique Crespo Flores, National Face Designer Giorgio Armani Beauty, que comenzó a trabajar en Armani Beauty hace ocho años aunque desde hace cinco es el maquillador oficial de la firma no solo trabajando en eventos especiales, en punto de venta y formando en técnica de maquillaje a sus compañeros si no que parte de su trabajo consiste en maquillar en las pasarelas internaciones de Armani y cubrir los eventos a nivel internacional donde la firma lo requiere. "Como era de esperar la tendencia de este año son los ojos", dice con humor.

Dicen que vernos guapas y guapos es un chute de energía. ¿En tiempos de mascarillas cuánto de necesario es maquillarse?

Independientemente de los tiempos que nos están tocando vivir en Armani siempre pensamos que el maquillaje es necesario en tanto y en cuanto vaya con nuestra personal. Al final el maquillaje es un gesto de expresión y de sentirnos bien con nosotras mismas por eso creemos que si siempre te ha gustado el maquillaje: llevar un tercio del rostro cubierto no es excusa para dejar de hacerlo si a ti el maquillaje te hace sentirte bien; es algo que debemos continuar haciendo.

¿Es Venice un guiño a la sonrisa que provoca llevar un buen lápiz de labio?

Firmemente creo que un lapiz de labios es capaz de dibujar una sonrisa y no solo literalmente ya que cambia por completo nuestro rostro; creo que cuando Armani diseñó esta colección exclusiva de barras de labios tomó los tonos y la arquitectura de la cuidad de Venecia y los tonos que encontramos en ella, y créame: con lo bella que es esa ciudad si te dejas embriagar por los tonos de sus edificios y como varían en función de como les de la luz... Eso sí provocaría más que una sonrisa

¿Cómo se ha enfrentado Armani a la nueva situación sanitaria?

Desde el año pasado la casa Armani lleva tomando muy buenas decisiones a nivel global, como el compromiso de ser una marca mucho mas eco, en 2025, o recortar hasta en un 65% las emisiones de co2 en la fabricación de los nuevos perfumes con lo que siempre hemos contado con una firma súper comprometida con los demás. Pero en este caso, para afrontar la nueva normalidad Armani puso desde el estado de alarma un servicio de asesorias online con nuestros expertos donde puedes hacer tu asesoramiento y compra sin salir de casa, masterclass on line para clienta vip, envíos gratuitos desde el punto de venta y sobre todo y más importante, la formación en protocolos de higiene y aplicación; a nuestros maquilladores lo que nos asegura reducir los riesgos de contagio al mínimo cuando la clienta acude a nuestro stand.

¿Las limitaciones y precauciones de contactos hace más complicado su trabajo o es un sector seguro?

Ambas dos. En el caso de Armani no solo cumplimos con los protocolos que marca sanidad si no a estos les hemos sumado los nuestros propios para reducir al mínimo la probabilidad de contagio por eso visitar un stand de Armani es un entorno seguro, pero aun con estas precauciones la clientas aún no están acudiendo como de forma habitual.

¿Se trabaja ya en su sector en un escenario post Covid? Las vacunas están cerca de llegar y lo tratamientos y pruebas de detección pintan un panorama menos apocalíptico.

Aun nos vamos adaptando día a día a las nuevas realidades que nos acontecen, ya que cuando por fin estemos en este escenario post covid del cual tenemos tantas ganas, todo volverá a ser como siempre y eso lo conocemos bien.

¿Qué novedades ofrece la marca de la cual usted es National Face designer Armani Beauty España en maquillaje para la colección otoño invierno?

Como era de esperar la tendencia para este temporada son los ojos, y en Armani no hemos querido cerrarnos con un look de tendencia especifico o con unos colores determinados ya que pensamos que todos nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, con lo que lo que Armani propone para la mirada en esta temporada es el ser tu misma. Para ello contamos con una colección de más de 20 tonos de sombras de ojos larga duración ( eye tint) para que la clienta encuentre su perfect mach y con los trucos de nuestros asesores expertos, sean más ellas mismas que nunca.

¿Cómo llega usted a Armani?

Pues como todas las cosas importantes de esta vida, por una casualidad. En ese momento estaba buscando un cambio de trabajo y vi que Armani buscaba un maquillador para un punto de venta, eche mi curriculum me entrevistaron, me contrataron y hasta hoy.

¿Cómo es trabajar para una firma tan importa y con tanto poder e influencia en el mundo de las tendencias?

Esto en mi día a día es algo que tampoco lo ves tan claro. En mi caso estoy enamorado de mi trabajo y de mi firma y mi vida diaria, es mi trabajo. Pero cuando lo piensas con perspectiva asusta un poco.

¿En qué consistió su encuentro en Canarias?

Me encantan estas visitas por que nunca sé con lo que me voy a encontrar. En este caso vine para formar a mis compañeros, presentar el nuevo perfume, algunas acciones con influencers y bloggeras locales, pero sobre todo para ofrecerle a las clientas VIP de la firma otra visión del maquillaje que les aporte un extra a lo que ya les aportan mis compañeros todos los días. ¡Y esto es lo divertido! Por que conocer gente nueva es lo que más me divierte.

Por último, esta usted acostumbrado a recorrer España con la marca. ¿Tienen alguna peculiaridad las clientas de Canarias frente al resto del país?

Por supuesto en cada punto de España la clienta tiene unas necesidades diferentes no por que seamos distintos si no por que cada cuidad tiene un clima diferente que afecta a la mujer de forma diferente y por lo tanto hay que recomendar productos que se adapten a las necesidades de la clienta. Por lo general, los fondos anti humedad y productos de larga duración son los favoritos de las canarias, aunque también le diré que las gamas de colores que se utilizan en las islas siempre son tonos más vivos y vibrantes.