La miopía en niños de entre 5 y 7 años crece hasta el 19% por el uso de la tablet

El uso de dispositivos electrónicos en niños es algo cada vez más común. La tecnología está presente prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida y resulta innegable que aporta numerosos beneficios a nuestra sociedad. Sin embargo, el uso prolongado de pantallas, especialmente entre los más pequeños, acarrea importantes riesgos para la salud visual. En España, el % de los niños de entre 5 y 7 años tiene un smartphone y el 42% tiene tableta propia, algo que, inevitablemente, afecta a su estilo de vida. En este contexto, el Grupo de Investigación en Visión de la Universidad Europea, formado por Cristina Álvarez Peregrina, Miguel Ángel Sánchez Tena, Clara Martínez Pérez y César Villa Collar, ha llevado a cabo un estudio donde analizan la relación entre la miopía, el uso de pantallas y las actividades al aire libre en los más pequeños.

La investigación, titulada The Relationship Between Screen and Outdoor Time With Rates of Myopia in Spanish Children se ha realizado con un total de 7.497 niños de entre 5 y 7 años durante la campaña escolar a favor de la Salud Visual Infantil de la Fundación Alain Afflelou de los años 2016, 2017 y 2019 en España, cuyo objetivo es detectar precozmente los problemas visuales en la infancia.

Entre los principales resultados de la investigación cabe destacar que en tan sólo tres años la miopía en niños ha aumentado un 2,2 %. En 2016, el porcentaje de miopía entre los 5 y los 7 años de edad se situaba en un 16,8 %, mientras que en 2019 esta cifra subía hasta el 19 %. Asimismo, el equipo ha concluido que la miopía en niños aumenta con la edad. Si bien entre los niños de 5 años la prevalencia es del 13,9 %, a los seis años esta tasa aumenta al 17,6 % hasta llegar al 21,21 % en niños de 7 años. Otro de los resultados de este estudio está relacionado con las actividades al aire libre: los niños que pasan más tiempo al aire libre son menos propensos a tener miopía. Aunque todavía se desconoce el mecanismo de acción concreto, las últimas investigaciones lo atribuyen al efecto protector de los rayos ultravioleta o al efecto de la dopamina en la retina.