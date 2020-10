Los médicos se rebelan contra Sánchez por querer contratar efectivos sin el MIR

La intención del Ministerio de Sanidad de contratar médicos sin especialidad para paliar los efectos de la crisis del coronavirus ha puesto en pie de guerra a los especialistas de toda España. Los facultativos comenzarán hoy una serie de jornadas de huelga con la que pretenden tumbar directamente el Real Decreto 19/2020 que permite la contratación de efectivos que no han pasado el MIR para ejercer como especialistas así como reubicar de manera indiscriminada a los efectivos de una especialidad a otra sin tener en cuenta si su formación y experiencia les permite realizar ese trabajo adecuadamente.

Un total de 4.000 facultativos especialistas de área (Feas) están llamados a secundar la huelga en toda Canarias, aunque muchos servicios esenciales permanecerán activos al 100%, como las UCIS, las urgencias, los hospitales de día y la oncología médica y radioterápica. Además, se mantendrán en agenda todas las cirugías cuyo retraso implique un grave perjuicio para la salud del paciente. Las consultas, por su parte, pasarán a realizarse con la frecuencia de un día festivo. No obstante, algunos facultativos del Servicio Canario de la Salud denunciaron ayer que la promoción de esta convocatoria ha sido insuficiente. Asimismo, desde el sindicato de médicos de Santa Cruz de Tenerife (Cesm) se afirmó que, a pesar de estar presentada la convocatoria en tiempo y forma, la Consejería de Sanidad no ha establecido los servicios mínimos hasta hace una semana. Se trata de la primera huelga de médicos que se realiza en toda España en 25 años. De hecho, la última huelga general se produjo en el año 1995, y desde entonces tan solo ha habido huelgas puntuales de especialistas en algunos puntos de España.

Los facultativos consideran que las medidas establecidas en este decreto ponen en riesgo la salud de los pacientes, dado que "no se asegura que el médico que te atienda tenga la formación especializada adecuada -o ninguna especialización en absoluto- para dar la atención al paciente", explica Levy Cabrera, secretario general del sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife.

Esto quiere decir que, según este decreto de aplicación en toda España, podría ocurrir que un oftalmólogo tuviera que atender un parto sin tener ningún conocimiento ni experiencia previa. Además, el Real Decreto también permite que se contrate a médicos generalistas -que suelen haber trabajado o estudiado en otras partes del mundo- como a especialistas dado que la categoría de generalista no existe en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La situación pone en riesgo no solo la salud de los pacientes sino también la protección de los facultativos, que normalmente ejercen su profesión bajo el amparo de seguros específicos para su labor "Si un radiólogo tiene que tratar a un paciente de neumología y este fallece, probablemente no estará bajo el amparo del seguro", explicó Cabrera. Para el secretario general todas estas medidas impuestas en el Real Decreto podrían haberse consensuado con anterioridad para no incurrir en este tipo de situaciones que, de darse, pueden provocar un "grave perjuicio" para la salud de los pacientes.

"Exigimos la retirada inmediata del Real Decreto y también solvencia económica para reforzar nuestro sistema sanitario", insistió Cabrera. El representante de los médicos en la provincia considera, además, que hay alternativas que se pueden llevar a cabo para paliar la falta crónica de especialistas durante la pandemia. Para Cabrera "lo lógico sería tirar de especialista que tuvieran una formación similar a los perfiles más demandados como la UCI". En este sentido, considera que debieran ser primero los anestesistas, luego los médicos internistas y por último los neumólogos, los que, en todo caso, se deberían reubicar para dar asistencia a los enfermos de coronavirus. "En ningún caso se debería hacer como está establecido ahora, de manera indiscriminada", remarcó.