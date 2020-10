El 15,4% de víctimas de 'viogen' en 2018 denunciaron previamente a su agresor

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicó un estudio sobre sentencias dictadas en 2018 por el Tribunal del Jurado y las Audiencias Provinciales en casos de asesinato y homicidio en el ámbito de la pareja o expareja. El informe, elaborado por el grupo de expertos que colabora con el Observatorio, señala que solo en el 15,4% de los feminicidios consta denuncia previa, un dato más de la especialidad de un delito en el que con frecuencia la víctima, a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de otros tipos penales y pese a estar sometida a ataques continuos, no denuncia a su agresor.

El análisis se centró en 46 sentencias, de las que 38 se refieren a hechos ocurridos en el ámbito de la violencia de género (dos de ellas por el asesinato de 2 menores); 3, en el de la violencia doméstica íntima (cuando no se trata de la acción ejercida por un hombre sobre una mujer); y 5 se refieren a feminicidios en el sentido ampliado dado a este término por el Convenio de Estambul (asesinato/homicidio de mujeres fuera del ámbito de la pareja, por el hecho de ser mujer). Las resoluciones analizadas corresponden a juicios celebrados en 2018. Del total de casos analizados, 39 se refirieron a homicidio/asesinato en el ámbito de la pareja (36 por violencia de género y 3 por violencia doméstica íntima). En 37 de esas sentencias, lo que equivale al 94,9%, la víctima era una mujer; en las dos restantes (5,1 %), era un hombre. Un dato que, señala el estudio, muestra el desproporcionado mayor riesgo de las mujeres a ser asesinadas por sus parejas o ex parejas, aunque no significa que los hombres sean invulnerables a la violencia en el ámbito de la pareja ni que las mujeres sean incapaces de ejercerla. En cuanto a las personas enjuiciadas y condenadas, 36 eran hombres y tres, mujeres.

De las 36 sentencias dictadas por los tribunales en este ámbito, 35 (97,2%) fueron condenatorias. Solo uno de los acusados fue absuelto al considerar los miembros del Jurado que no había pruebas suficientes contra él. En la mayoría de los casos (84,6%), no constaba denuncia previa, por lo que el Observatorio hace un llamamiento a todas las administraciones (locales, autonómicas y estatales) para tratar de proporcionar más y mejor información a las víctimas sobre sus derechos y los recursos existentes en la lucha contra la violencia machista; también, para mejorar la detección de situaciones de riesgo cuando las mujeres no quieren denunciar.