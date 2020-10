Las universidades de Canarias acogen una campaña de donación de sangre

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, comienza este lunes la campaña de donación de sangre en las universidades canarias.

En esta primera campaña del curso universitario 2020/2021, ante la imposibilidad de utilizar las unidades móviles por la pandemia, se habilitarán salas de extracción en cada uno de los campus, que permanecerán operativas durante varios días para facilitar la donación a estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

En cuanto a los requisitos básicos exigidos para donar sangre se encuentran en presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

También deberán cumplir algunos requisitos específicos, tales como no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Desde el ICHH se hace un llamamiento a la comunidad universitaria a participar en esta campaña, apuntando que si cumplen los requisitos descritos deben solicitar cita previa llamando al 012 (928 301 012 / 922 470 012) opción 8, de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com.

Asimismo, antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en la página web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En cuanto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la campaña visitará tres espacios, siendo la primera parada en el Campus de Tafira, en la Escuela de Arquitectura, donde se habilitará una sala de extracción en la planta 1, aula 11, del lunes 26 al 28 de octubre. El horario de atención a donantes es lunes y martes de 09.00 a 13.30 y de 14.45 a 19.30 horas y el miércoles de 09.00 a 13.45 horas.

Además del 2 al 4 de noviembre se podrá donar en el Campus de San Cristóbal, en la Facultad de Ciencias de la Salud, siendo el horario de atención a donantes es lunes y martes de 09.00 a 13.30 y de 14.45 a 19.30 horas y el miércoles de 09.00 a 13.45 horas. Las personas interesadas en donar en el Campus del Obelisco podrán hacerlo del 9 al 11 de noviembre, el lunes y martes de 09.00 a 13.30 y de 14.45 a 20.00 horas y el miércoles de 09.00 a 13.45 horas.

Por su parte, en la campaña en la Universidad de La Laguna arranca en el Campus de Anchieta, en la Facultad de Ciencias, sección Biología, en la antigua Secretaría, donde se habilitará una sala de extracción del 26 al 30 de octubre. El horario de atención a donantes es el lunes de 10.00 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas, de martes a jueves de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas y el viernes de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 19.30 horas.

Asimismo, el Campus Central acogerá una sala de extracción del 2 al 6 de noviembre en la primera planta del edificio Central junto a la Sala de Juntas, siendo el horario de atención a donantes el lunes de 10.00 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas, de martes a jueves de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas y el viernes de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 19.30 horas.

La semana del 9 al 13 de noviembre será el turno del Campus de Guajara, donde un equipo del ICHH se instalará en el anexo del Aulario, en el aula 3.3. El horario de atención a donantes en este punto será el lunes de 10.00 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas, de martes a jueves de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 20.00 horas y el viernes de 8.30 a 13.45 y de 14.45 a 19.30 horas.

Finalmente, la última semana de campaña el ICHH visitará el Campus de Ofra los días 16 y 17 de noviembre, donde se podrá donar sangre en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sección Medicina, el lunes de 10.00 a 13.45 horas y el martes de 8.30 a 13.15 horas.

Finalmente, el Campus de Santa Cruz acogerá los días 18 y 19 de noviembre una sala de extracción en la Sala de Estudio de la Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, en la vía Auxiliar de Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife. El horario de atención a donantes será el miércoles de 09.30 a 13.45 horas y el jueves de 08.30 a 13.15 horas.