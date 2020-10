Estrellas en explosión

Aquí va una aproximación, un pequeño retrato, a ocho nuevos talentos de la música y la interpretación que estrenan trabajos y que coparán las conversaciones en el transcurso de este otoño de segunda ola de la pandemia.

¿Se puede hablar de rentrée cuando muchos tampoco hemos llegado a salir demasiado ni a hacer un paréntesis canónico? Hablemos, hablemos, aunque solo sea para aparentar un poco de aquella vieja y añorada normalidad. Hay que ilusionarse con este cambio de estación, aunque a veces cueste saber en qué día de la semana o incluso de mes estamos ahora. Hay que creer un poco más en los nuevos comienzos, en los relevos. Y a eso vienen los nombres recogidos en este pequeño dosier: a ser el relevo, a refrescar el panorama con su carisma fresco y sus dones dramáticos o musicales.

Entre los que vienen los hay preadolescentes y los hay que, en realidad, han superado la treintena. Sin embargo, todos tienen en común un talento a reivindicar absolutamente. También algún nuevo trabajo importante, o incluso varios, que presentar en las próximas semanas. Películas, series o álbumes (no solo de singles vive el hombre) llamados a dar que hablar. Sí, por favor, sigamos hablando de todos estos temas, no solo de virus, encierros y cuarentenas.

Si estos ocho nombres no les suenan en estos momentos, tampoco se preocupen en exceso: es bastante probable que a final de año ya se hayan cansado de escucharlos. No digan que no les avisamos sobre ellos. Son ocho dignos de un diez.