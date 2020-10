Tenerife mantiene el semáforo rojo hasta el día 6 por la alta incidencia del virus

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene a Tenerife en semáforo rojo hasta el 6 de noviembre por la incidencia en esta isla del coronavirus, mientras que el resto de territorios insulares siguen en verde.

De este modo, la isla de Tenerife se encuentra en semáforo rojo atendiendo a la alta incidencia del virus, lo que se considera cuando se superan los 50 casos por cada 100.000 habitantes o algún municipio de la isla supera los 100 casos por 100.000 habitantes, con más de dos casos esporádicos y presente un incremento 10 por ciento respecto a la media de las incidencias acumuladas de las dos semanas previas, según informa el Gobierno regional.

Esto provoca que no se permitan ni se autoricen los eventos ni actos multitudinarios en los que participen más de 10 personas aunque se podrá autorizar, sin perjuicio de las modificaciones que proceda realizar en función de las circunstancias epidemiológicas, los eventos en los que el tamaño del recinto, instalación o recorrido del evento permite que los asistentes mantengan en todo momento la distancia de seguridad de manera efectiva y pueda ser supervisado por la persona responsable en todo momento.

Así como si las personas asistentes permanecen durante todo el evento o acto sentados en asientos preasignados, no realizan durante el acto o evento actividades de alto riesgo (cantar o gritar, fumar, contacto físico entre no convivientes, compartir materiales) y no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.

En cuanto a la actividad cultural ordinaria programada de carácter público que se celebre conforme a la autorización única, se podrá mantener sin perjuicio de las modificaciones que proceda realizar en función de las circunstancias epidemiológicas. Asimismo, la actividad deportiva federada se podrá celebrar siempre que se haga sin público.

Además la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, podrá reducir los aforos permitidos para las diferentes actividades reguladas en el presente acuerdo en función de la situación epidemiológica; mientras que los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa deben cerrar a las 00.00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23.00 horas.

También se cerrarán al uso los centros de días no ocupacionales aunque se posibilita la apertura y funcionamiento de los centros de atención diurna que no sean exclusivamente de personas mayores, siempre y cuando dispongan de un Plan de Prevención de Contagios frente al Covid-19, debiendo remitir dichos planes a la Dirección General de Salud Pública en el momento de su apertura.

Estas medidas de intervención especificas estarán vigentes durante los 14 días siguientes al momento en que se publique la última evaluación semanal en la que la isla se encuentre calificada como de nivel alto de transmisión.