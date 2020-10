El Ecofest de este fin de semana debate sobre el cambio climático

Ecofest, el festival de la sostenibildad que se celebra mañana sábado y el domingo en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife (MUNA), dedicará mucha atención al calentamiento global, en coincidencia con la celebración mañana del Día Internacional del Cambio Climática. El ciclo de micro-conferencias sobre esta problemática global tendrá lugar el mismo sábado. Desde las 10:30 a las 14:00 tendrán lugar dos mesas redondas. En la primera, bajo el título Evolución del Cambio Climático, estarán José María Fernández-Palacios, catedrático de Ecología y responsable del grupo de investigación de Ecología y Biogeografía Insular de la Universidad de La Laguna (ULL); Alejandro de Vera, conservador de Biología Marina del MUNA; y Pedro Dorta, director de la cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL. La segunda se titula Cambio climático, ¿normalidad o emergencia?, en la que intervendrán Pedro Millán, geógrafo de la Fundación Santa Cruz Sostenible; Víctor Manuel García, técnico de la Consejería de Medioambiente del Cabildo de Tenerife; y José Luis Martín Esquivel, biólogo, investigador y técnico del Gobierno de Canarias. La jornada de Píldoras Verdes continúa por la tarde con otra mesa de debate, entre las 17:00 y las 18:30, titulada Yo, como agente del cambio. En esta mesa, estarán José Luis Gallego, conocido naturalista, divulgador ambiental y consultor en sostenibilidad; Victoria Ballesteros, la joven adejera que con tan sólo 17 años es activista, coordinadora del Comité de Alcance de las Plataforma Chicas en la Ciencia para los ODS y miembro joven de la New York Academy of Sciences; e Yve Ramírez, fundadora del blog La EcoCosmopolita, miembro fundador de 350 BCN y del Moviment per la Justícia Climàtica.