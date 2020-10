Involcan detecta 12 eventos sísmicos baja magnitud en La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha detectado un enjambre sísmico de doce eventos de baja magnitud en La Palma entre las 03.22 y las 05.08 de este domingo, una actividad con una intensidad máxima de 1,4 que no representa peligro alguno para las personas, ha informado este organismo.



Once de los doce eventos sísmicos se han localizado en el área del volcán de Cumbre Vieja, al sur de la isla, a profundidades de aproximadamente 5 kilómetros.



El INVOLCAN ya detectó enjambres sísmicos en el sur de La Palma en octubre de 2017, febrero de 2018, julio de 2020 y del 8 al 10 de octubre de este mes.



Sin embargo, "esta actividad sísmica en La Palma no representa peligro alguno ni para los residentes de la isla ni tampoco para los que la visitan", ha precisado INVOLCAN.



Los eventos sísmicos han sido detectados con la Red Sísmica Canaria, operada por el INVOLCAN, en el marco de los proyectos LPvolcano, que financia el Cabildo de La Palma, CANvolcano, que financia el Gobierno de Canarias, y VOLRISKMAC y VOLRISKMAC II, que cofinancia el Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC 2014-2020 de la Comisión Europea.



INVOLCAN ha destacado además el apoyo logístico del Ayuntamiento de Fuencaliente para el desarrollo de sus actividades.





Nuevo enjambre sísmico en La Palma. Desde las 03:22 y las 05:08 horas (hora canaria) de hoy 18 de octubre de 2020, la... Publicado por Instituto Volcanológico de Canarias en Domingo, 18 de octubre de 2020