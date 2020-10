Un influencer negacionista muere tras contraer el coronavirus

Un conocido influencer relacionado con el fitness y que, según informan medios como el Mirror aseguraba a su más de millón de seguidores que el coronavirus no existía, ha fallecido tras contraer la enfermedad en uno de sus viajes más recientes a Turquía.



El ucraniano Dmitriy Stuzhuk, de tan solo 33 años, ha fallecido en uno de los hospitales de su país natal después de que en las últimas horas su estado empeorara en gran medida por culpa del virus. Antes de empezar a encontrar enfermo a causa del Covid, quiso compartir un mensaje con todos sus seguidores de Instagram: "Quiero compartir con todo el mundo cómo me puse enfermo de gravedad para avisar a todo el mundo. Era uno de los que pensaba que el coronavirus no existía, hasta que lo pillé. Covid-19 no es una enfermedad corta, es muy peligrosa".





Según su exmujer, Sofia Stuzhuk, la muerte de Dmitry se debe a complicaciones con su corazón relacionadas con el coronavirus. El caso de Stuzhuk es peciliar porque en sus fotos aparentaba ser una persona en buena forma física, sin embargo, el virus ataca fuertemente a las personas con cualquier tipo de patología.