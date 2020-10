La UNED en la Isla recibe el nuevo curso con un aumento de las matriculaciones

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) recibe el nuevo año académico con buenos datos de matriculación y totalmente adaptada a las nuevas circunstancias ocasionadas por la incidencia del coronavirus. No obstante, el centro ha tenido que ampliar su periodo de matrícula, que permanecerá abierto de manera excepcional hasta el próximo día 22, debido a que también se ha tenido que llevar a cabo una convocatoria extraordinaria de septiembre para aquellos alumnos que han tenido dificultades para realizar los exámenes de manera telemática.

La UNED puso en marcha durante el confinamiento la plataforma AvEx para que los alumnos pudieran continuar evaluándose de su formación sin salir de sus hogares. Sin embargo, no todos pudieron acceder a ella y por eso ahora se ha abierto un plazo extraordinario para realizar los exámenes. En el caso de Tenerife (La Laguna y Granadilla) y los centros asociados de El Hierro y La Gomera, las pruebas pudieron realizarse hasta el sábado. La directora de la UNED en Tenerife, María del Pilar Hernández, explica que para estos exámenes los alumnos han podido acudir de manera presencial a los centros y, dado que esto implica que se retrasen gestiones como la emisión de las actas, se ha decidido ampliar el plazo de matrícula para el nuevo curso. No obstante, "aunque la mayoría de los alumnos aún no han tramitado su matrícula, los datos que tenemos comparados con el curso pasado son muy buenos y nos anima a pensar que tendremos más alumnos", explica Hernández.

El pasado año, la UNED de Tenerife contó con 3.500 alumnos que cursaron uno de los 28 grados que ofrece el centro en la actualidad, a los que se une además el curso de acceso más el Centro de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED. Sin embargo, la ampliación en el plazo de matriculación no implica que el curso comience más tarde en esta ocasión. María del Pilar Hernández recuerda que las plataformas virtuales permanecen abiertas desde el pasado día 5 y aquellas personas que ya se hayan matriculado pueden comenzar a estudiar.

Aún con el plazo de presentación de matrícula abierto, la UNED organizó la pasada semana unas jornadas de acogida virtuales para mostrar, además, las medidas de seguridad sanitaria implementadas para el nuevo curso. Y es que se han tenido que modificar los aforos de las aulas, entre otros muchos aspectos. Las tutorías, que dan comienzo esta misma semana, son las actividades que más cambios presentarán en el nuevo curso.

"Estamos trabajando en un escenario de relativa normalidad y consideramos que podemos permitirnos que las tutorías se realicen de manera presencial", indica la director de la UNED en Tenerife quien añade que, para ello, el servicio de informática ha desarrollado una plataforma para la reserva de aulas. De este modo, los alumnos saben a ciencia cierta que podrán acudir a la tutoría con todas las garantías de seguridad. De igual modo, se ha implantado este servicio también para acceder a la biblioteca del centro, para que funcione como sala de estudio en horario de mañana y de tarde. Y es que los aforos se han visto drásticamente reducidos, y donde antes cabían 40 alumnos, ahora solo pueden acceder 15.

María del Pilar Hernández reconoce que "la UNED tiene la ventaja de que es una universidad a distancia, por lo que solo hemos tenido que centrarnos en las tutorías para adaptarlas a la nueva realidad". No obstante, el centro de Tenerife ya tiene la experiencia de los exámenes de acceso realizados el pasado mes de julio de manera presencial. "En aquel momento se realizaron con todas las garantías y salieron muy bien por lo que estamos preparados para volver a realizarlos en los meses de enero y febrero si la situación así lo permite. En caso contrario, volveremos a la plataforma AvEx, que continuará en funcionamiento todo este tiempo", relata.

La preparación de la UNED para el nuevo curso es tal que incluso el Estado ha confiado en ellos para realizar oposiciones. Tras la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Política Territorial, el pasado día 3 y el próximo día 17, la UNED de Tenerife será la sede de los exámenes para acceder al Cuerpo Superior de Administradores Civiles, cuyas pruebas han tenido que deslocalizarse debido a la pandemia.