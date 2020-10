Las redes sociales se indignan al descubrir este producto en un supermercado

Una usuaria de Twitter llamada Raquel ha compartido en su perfil personal una imagen y unas palabras que han indignado a la red social. Y es que Raquel ha compartido la imagen de un producto que ha podido ver en un supermercado. Desde hace tiempo, algunos supermercados han apostado por productos del estilo de: naranjas peladas, plátanos pelados, etc. Algo que solo añade más plástico y deshechos a la vida.



Ahora Raquel ha visto nada menos que un huevo frito cocinado envasado en plástico. Según como ha declarado ella en el tweet "Mirad. Nivel de flojera máximo. Qué desastre". En la imagen se puede ver un huevo frito envasado con plástico. Sin duda algo que nunca creímos que veríamos. El tweet ya suma casi 1.000 retuits, más de 2.600 me gustas y más de 500 contestaciones. No se ha informado de que supermercado tiene este tipo de producto.



La indignación ha sido grande por la razón de que las campañas antiplásticos son cada vez más comunes en la sociedad, pero parece que los supermercados han escogido otro camino bien diferente. La crítica se hace a que hacerse un huevo frito es lo más sencillo del mundo y no necesita estar envasado.





