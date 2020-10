Los mejores payasos se darán cita en la capital gracias al Festival Clownbaret

La decimocuarta edición del FIC, Festival Internacional Clownbaret, llevará la alegría y la ilusión del arte del clown a la zona metropolitana desde este jueves hasta el próximo domingo 18 de octubre. Tras el éxito de este primer fin de semana, donde el público llenó todas las funciones celebradas en el Espacio La Granja, el FIC tiene programadas veinte funciones entre la capital tinerfeña y San Cristóbal de La Laguna.

El FIC 2020 amplía el número de funciones programadas y los recintos en los que se celebra. Así, en Santa Cruz de Tenerife la agenda comienza el viernes 16 de octubre con la actuación de Colette Gomette y Anna de Lirium, referentes internacionales que visitarán el Teatro Guimerá desde las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta tanto online como en la taquilla del teatro.

La responsable del área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, recordó que el FIC "es una de las actividades que mayor arraigo ha alcanzado entre la población y desde sus inicios está especialmente vinculado a Santa Cruz".

La edil añadió que "un año más el Teatro Guimerá va a tener el placer y el honor de acoger uno de los grandes espectáculos del Festival: THE ONE & the one, en el que dos protagonistas femeninas, dos payasas en el mejor sentido de la palabra, abordan aspectos de las relaciones humanas con humor y mucha sensibilidad".

Colette Gomette y Anna de Lirium son dos maestras del arte del clown visual que desde 2014 unen sus fuerzas tras más de 25 años trabajando en solitario. Este espectáculo ha sido representado en más de diez países: Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Finlandia, Portugal, Austria, Francia, entre otros.

El Guimerá acogerá el sábado 17 de octubre la función única del Cabaret Payasos sin fronteras, presentado por Abubukaka en el que participarán varias de las compañías protagonistas del FIC 2020 con un espectáculo único con el que compartir la más pura esencia del festival con todo el público.

Este cabaret, que se lleva celebrando desde hace años en colaboración con los artistas del FIC de cada edición, colabora con la ONG Payasos Sin Fronteras, donando a este proyecto parte de lo recaudado en taquilla. Las localidades ya están a la venta al precio de dos euros en la web del teatro capitalino.

Desde las 17:30 horas del viernes 16 el MUNA tiene programados los talleres familiares de circo y reciclaje creativo que ofrecerán Yiyo Ramírez y Alessandro Ferrato respectivamente, además de las actuaciones de la compañía Chumichurri, y Otto el Basotto. La actividad en el museo continúa el sábado 17 con representaciones y talleres desde las 11:00 y hasta las 20:45 horas, entre las que destacan el espectáculo Rojo de Mireia Miracle y los talleres de clown en familia, ofrecidos por la actriz Sigrid Ojel.

En La Recova, las funciones darán comienzo a las 18:00 horas del viernes 16 y los asistentes podrán disfrutar del carisma del clown Dosperillas, así como del espectáculo Electrikmim que ofrecerá la Compañía Manolo Carambolas.

El sábado se podrá disfrutar de los espectaculares números de Elastic y Circo Los en una jornada que se extiende desde las 12:00 horas hasta las 20:45 horas.

Al día siguiente, en horario matinal desde las 12:00 hasta las 13:45 horas, habrá una nueva oportunidad para compartir risas en La Recova con Ricky, el profesor de tenis como presentador de excepción.