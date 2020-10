El CSIC no ha financiado el proyecto de la crema con anticuerpos del Covid-19

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ni financia ni tiene evidencias de la utilidad de la crema anticoronavirus. La Agencia Estatal indicó ayer en un comunicado que la pomada de ingestión oral realizada a base de yema de huevo con anticuerpos contra el Covid-19, que fue presentada por un grupo de científicos y cocineros tinerfeños la pasada semana, "es una propuesta para la cual no existe actualmente evidencia científica que soporte los resultados que se indicaban sobre su eficacia contra la Covid-19".

El cocinero argentino afincado en Tenerife, Diego Schattenhofer, presentó el jueves este proyecto durante la última jornada de San Sebastián Gastronómika tras el trabajo realizado en los últimos meses junto al equipo liderado por el científico titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de la Isla, José Manuel Pérez de la Lastra. Sin embargo, este descubrimiento despertó las críticas de diferentes sectores médicos y científicos desde que se dio a conocer y muchos expertos reclamaron tomar el descubrimiento con prudencia puesto que se trata de un trabajo que aún se encuentra en una fase inicial.

No obstante, la Agencia Estatal salió ayer al paso de la polémica generada tras esta presentación y puntualizó que, "sin entrar a valorar su posible viabilidad final, este proyecto no está financiado por el CSIC ni tampoco por otras instituciones públicas y privadas a cuyas convocatorias competitivas, evaluadas por expertos del área, se ha presentado este proyecto, cuyo desarrollo está todavía en un estadio muy preliminar".

A pesar de que los encargados de este proyecto indicaron durante la presentación que el trabajo se encuentra en una fase inicial, parte de la comunidad científica, tanto del Archipiélago como del resto de España, solicitaron prudencia la pasada semana puesto que los resultados de la investigación no son concluyentes. A esta demanda se unió ayer el CSIC que recordó en el comunicado emitido que, tal y como indica su Código de Buenas Prácticas Científicas, "requiere a su personal investigador que, como profesionales de la ciencia, eviten la presentación ante los medios de resultados prematuros y no suficientemente contrastados". Y es que, además, la presentación de este proyecto en el marco de unas jornadas gastronómicas y no en una publicación científica o en unas jornadas relacionadas con el sector también generó críticas hace unos días y se consideró más una estrategia de publicidad que una presentación rigurosa.

Este trabajo de investigación es tan solo el último descubrimiento realizado por este equipo tinerfeño que investiga los anticuerpos desarrollados en gallinas desde hace años. Para esta última propuesta, el equipo, junto al chef argentino, viajó a San Sebastián Gastronómika de la mano del Cabildo de Tenerife y en todo momento se afirmó que la investigación partía del científico José Manuel Pérez Lastra, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), que forma parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Pomada multisabor



La pomada de yema de huevo con anticuerpos contra el Covid-19 que se obtendría tras la finalización de la investigación liderada por Pérez de la Lastra, dispersa gradualmente anticuerpos por la cavidad oral y continúa diseminándolos a su paso por la faringe y el esófago. Tras la ingesta de esta crema, los anticuerpos "permanecen al menos dos horas en la saliva" tras una ingesta de medio gramo de este producto, afirman los científicos en un vídeo divulgado la pasada semana. Por su parte, el cocinero argentino Diego Schattenhofer afirmó estar de acuerdo en introducir esta pomada en sus platos cuando las autoridades sanitarias den su visto bueno.

Hasta el momento, el cocinero ha dado forma a cremas con gofio, guarapo y almidones hidrolizados pero el objetivo final de Schattenhofer es poder crear un menú de degustación con este producto para que acudir a un bar o a un restaurante se convierta en una práctica segura. "Cuando nos sentamos a la mesa, nos quedamos débiles ante el virus y por eso proponemos, por ejemplo, un menú de 14 platos en el que el primer paso sería la ingesta de esta pomada de gofio y, cada cuatro platos, trabajar con esta yema de huevo para garantizar la eficacia del producto", relató el cocinero la pasada semana pensando ya en dar forma a aires, espumas o emulsiones.