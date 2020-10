Estados Unidos reconoce la labor del área de Obstetricia y Ginecología del Materno

El Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo en el semanario estadounidense Newsweek, según la clasificación World's Best Hospitals 2020. Este ranking incluye a los centros sanitarios más destacados de una veintena de países y una ciudad-estado, atendiendo a recomendaciones médicas y a los resultados de cuestionarios realizados a pacientes, entre otros indicadores. "Para nosotros esto se traduce en un reconocimiento a un trabajo en equipo de más de 30 años y estamos más que satisfechos", valoró la doctora Alicia Martín, quien recientemente se ha convertido en la primera mujer en asumir la jefatura del área, tras la jubilación del doctor José Ángel García Hernández, responsable del servicio durante 32 años.

A juicio de la especialista, la principal característica que distingue a esta área de sus homólogas en otros centros es la atención individualizada que se les brinda a las mujeres, desde el primer momento en el que acuden al espacio. "Por encima de la atención a nuestras pacientes no hay absolutamente nada. Para el equipo es imprescindible que las mujeres sientan que son importantes para nosotros y eso solo se consigue con el esfuerzo y unión de todo el personal", indicó la facultativa del hospital grancanario.



Fortalezas

Siguiendo esta línea, entre los puntos fuertes del servicio, la doctora Martín destacó el hecho de que haya una matrona por cada mujer que va a dar a luz en el Materno y el prestigio de los servicios de Oncología Pélvica y de la Mama. "No hay ninguna técnica en oncología ginecológica pélvica ni de la mama que nosotros no ofrezcamos a nuestras mujeres. Así llevamos ya muchos años y queremos seguir por el mismo camino", aseguró la profesional sanitaria.

A esto hay que sumarle la calidad de la Unidad de Diagnóstico Prenatal y Ecografía Ginecológica Específica y el reconocimiento que tiene el hospital como centro formador. "Contamos con unos especialistas excelentes y que están muy bien valorados internacionalmente. Además, formamos a profesionales de este país y del extranjero desde hace muchos años", subrayó la doctora del centro grancanario. "Me gustaría mencionar también a la Unidad de Suelo Pélvico", prosiguió, "me dediqué a ella durante mucho tiempo, antes de asumir otras responsabilidades, y solo puedo decir que aquí también hay un equipo multidisciplinar admirable".

Asimismo, en base a las palabras de la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología, en el Materno Infantil "no hay listas de espera para procedimientos diagnósticos ni terapéuticos". Un hecho que le ha servido al hospital para convertirse en un "referente" a nivel internacional.

Lo cierto es que la informatización del servicio es otro de los aspectos susceptibles a ser destacados. Y es que la unidad aúna más de tres décadas apostando por este recurso tecnológico. "Esto nos permite manejar datos muy relevantes relacionados con los procedimientos técnicos y la evolución de las enfermedades. La iniciativa la puso en marcha el doctor García Hernández y, sin duda, nos ha ayudado a posicionarnos", reconoció la experta. Por lo que concierne al modo en el que ha podido afectar esta crisis sanitaria a la gestión del espacio, la doctora Martín se mostró contundente al decir que "hemos hecho un enorme esfuerzo para que la calidad de nuestra asistencia no se viera deteriorada". Siguiendo esta línea, la facultativa recordó que, durante el período de confinamiento, la actividad se redujo al 40%. Sin embargo, esto no se tradujo en un aumento de los tiempos de espera. "Gracias a la implicación del equipo, prácticamente, no nos ha afectado. La prueba está en que no tenemos listas de espera para las consultas ni las cirugías, por lo que para nosotros es un logro", enfatizó .

Además, en los momentos más duros de la pandemia, el equipo apostó por mantener los vínculos familiares, especialmente, en aquellos procedimientos relacionados con la maternidad. "Todas nuestras pacientes han estado acompañadas por sus parejas, o por las personas que han elegido , en el momento del parto. No podíamos consentir que estuvieran solas", recalcó la profesional.

El mismo criterio fue aplicado a las pacientes oncológicas, quienes siempre han acudido acompañadas a las consultas. "Hemos peleado para que las mujeres puedan conservar sus derechos fundamentales durante la época más difícil que nos ha tocado vivir y lo hemos conseguido", celebró la facultativa.



Usuarias

Cabe resaltar que el servicio atiende cada año a 30.000 mujeres. De esta nómina, entre 4.000 y 4.500 recurre al Materno Infantil para procesos vinculados al embarazo y parto. Por esta razón, uno de los principales propósitos que se marca el centro es evitar los episodios de violencia obstétrica, un concepto que hace referencia a todas aquellas intervenciones que no cuentan con el respaldo de la mujer y que pueden representar una agresión para las afectadas.

"Estamos del lado de las pacientes y tenemos en marcha dos tesis doctorales relacionadas con este tema. Siempre que las condiciones obstétricas lo permitan, las mujeres pueden decidir si quieren un parto más o menos intervenido. Esto siempre lo respetamos. Tal es así, que algunos de los indicadores que se han tenido en cuenta para concedernos el reconocimiento son las altas tempranas y el alojamiento conjunto - con los recién nacidos-", apostilló la responsable del área.