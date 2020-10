Un británico negacionista se contagia de Covid durante sus vacaciones en Tenerife.

"No quiero que alguien más cometa los mismos errores que yo. Ahora estoy en la UCI esperando más tratamientos. Y no sé si volveré a salir". Esta es la cruda situación en la que se encuentra un joven británico que negaba la virulencia de la Covid-19.

Es hoy un paciente de coronavirus que ha tenido que aprender a golpe de realidad lo que millones de personas en el mundo han sufrido y siguen padeciendo. Quizás la fortaleza física debido a su juventud le permita salir adelante, pero lo que no está claro es si lo hará indemne pues, como él mismo indica en un vídeo que se ha grabado mientras permanece postrado en una cama de hospital, no descarta quedar afectado para el resto de su vida si es que sale de la UCI en la que se encuentra desde hace más de un mes.

Negacionista, Chris Grailey es un joven británico que se contagio de coronavirus tras pasar unos días de vacaciones en Tenerife. Vino a disfrutar en una tierra paradisiaca, pero lo hizo sin hacer caso a las recomendaciones que tanto las autoridades de su país como las españolas han decretado para evitar la propagación de los contagios de Covid-19. Así que, acabó por contagiarse tras su paso por las Islas.

Ahora está en Reino Unido hospitalizado y en estado crítico. "Pensaba que la Covid era una chorrada, no usaba mascarilla y ahora estoy cerca de morir", afirmó el natural de Mánchester al medio británico Daily Mail.

"He pagado el precio. (...) No quiero que alguien más cometa los mismos errores que yo. Ahora estoy en la UCI esperando más tratamiento. Y no sé si volveré a salir. Por favor, cuídense", dice arrepentido desde la cama de la UCI de un hospital de Watford.

El 21 de septiembre le diagnosticaron coronavirus y neumonía aguda. "Me están dando cuatro antibióticos diferentes, esteroides, oxígeno las 24 horas, tengo más agujeros en mi brazo que un drogadicto", contó el Grailey.

Su historia se ha viralizado en el país británico, donde se usa como advertencia para prevenir el aumento de positivos por Covid-19.