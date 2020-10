Canarias prohíbe fumar mientras se camina por la calle

Tampoco se podrá fumar en la calle mientras se camina. El Gobierno de Canarias ha acordado prohibir expresamente fumar en la vía pública mientras se transita, dado que no ven posible que se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad en estas situaciones. Se trata de una nueva matización a la norma impuesta el pasado 13 de agosto, que viene a acabar con la picaresca que algunos ciudadanos habían utilizado para saltarse esta norma, pero que, por otro lado, conformaba hasta el momento un vacío legal. La publicación, que emana del Consejo de Gobierno, ya está vigente después de haberse publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En dicho documento también se han adaptado los criterios epidemiológicos para establecer las medidas restrictivas en aforos y distancias de seguridad y se establece, como novedad, la obligatoriedad de acudir a los centros sanitarios, es decir, centros de salud y hospitales, con mascarilla higiénica o quirúrgica.

El semáforo en rojo. El Gobierno autonómico remarca en dicha comunicación también los criterios para considerar que una isla tiene un alto nivel de transmisión del virus y pase a tener semáforo rojo por Covid-19, así como las restricciones asociadas a dicha eventualidad. Como novedad, el Gobierno también hace incisos en la norma para poder facilitar la concurrencia de algunos eventos multitudinarios a pesar del semáforo rojo. De esta manera, podría autorizar eventos donde se mantenga en todo momento la distancia de seguridad, haya asientos preasignados, no se realicen actividades de alto riesgo como cantar, gritar, fumar, contacto físico o compartir materiales) y no se permitan bebidas alcohólicas. El evento tendrá que "concurrir con todas y cada una" de dichas circunstancias. También evadirán el semáforo rojo la actividad cultural ordinaria programada, aunque puede estar sujeto a cambios en función de las circunstancias epidemiológicas, y la actividad deportiva federada, aunque solo si no cuenta con público.

Cribados poblacionales. Cuando se cumplan los criterios epidemiológicos de alta transmisión, el Gobierno también tendrá la potestad de realizar cribados poblacionales. Podrá hacerlo tanto en un municipio concreto como en una zona donde sospeche que ha habido transmisión comunitaria.

300 camas hoteleras. En el día de ayer, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo afirmó que habilitará la próxima semana 300 camas hoteleras -150 en Tenerife y 150 en Gran Canaria- para garantizar la cuarentena obligatoria de la Covid-19 en aquellas personas que no cuenten con un espacio adecuado para hacerla así como para facilitar el aislamiento a los sanitarios. Se trata de uno de los planteamientos que la Consejería de Sanidad había realizado en el primer semestre del año, con la pandemia en ciernes, y que ahora ha planteado poner en marcha. "Hemos visto que hay muchas ciudades y barrios donde las cuarentenas no se pueden llevar a cabo de manera adecuada", indicó el consejero de Sanidad, Blas Trujillo en respuesta a una pregunta formulada en el seno del Parlamento de Canarias por el portavoz del PP, Miguel Ángel Ponce, que señaló que este contrato se hará con dos hoteles, uno de Las Palmas de Gran Canaria y otro de Santa Cruz de Tenerife. El consejero además, abrió la puerta a ampliar dicho contrato, es decir, conseguir más camas, en caso de que fuera necesario. Asimismo, y con vistas a la ocurrencia de una tercera ola en invierno, Trujillo argumentó que se está trabajando para aumentar "de manera notable" el grupo de rastreadores con el que cuenta el Archipiélago, incluyendo nuevos perfiles como guías turísticos, psicólogos y personal de la Administración.

Sin enfermeros en escuelas. Sin enfermeros en escuelas. En dicha comparecencia pública, el consejero de Sanidad también admitió que la figura de la enfermería escolar no se pondrá, por el momento, en marcha en Canarias porque la pandemia ha provocado que haya una falta de efectivos. "Compartimos la importancia de esta figura, es una inversión y no un gasto", insistió Trujillo, que afirmó que la enfermería escolar a largo plazo, permite tener una sociedad con adultos más responsables con el cuidado de su salud, con lo que "el gasto a priori se revertiría". Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 su implantación "va a estar muy condicionada" a la necesidad que existe en el Servicio Canario de la Salud (SCS) para contratar a personal de enfermería. En todo caso, se mostró optimista porque los circuitos de comunicación que se han establecido entre los centros educativos y la Atención Primaria como consecuencia de la Covid-19, está conformando una verdadera experiencia piloto que abrirá el camino a una futura implantación.