Solo 138 alumnos de más de 324.000 han dado positivo por Covid en las Islas

El porcentaje de grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato cerrados en Canarias por algún positivo en coronavirus Covid-19 entre el alumnado y profesorado se mantiene en el 0,3% en la cuarta semana de actividad lectiva, informó ayer la Consejería de Educación. Esto es, 65 grupos de los más de 17.000 (según los datos actualizados de centros públicos, concertados y privados) que se contabilizan en las Islas han sido clausurados a causa del coronavirus, se indica en la nota. Los casos de profesores con positivo son 31, de más de 30.000 docentes; y los de alumnos suman 138, de más de 324.000 escolarizados en Canarias. De los más de 1.000 centros educativos del Archipiélago, 128 registran algún contagio entre su profesorado y alumnado.

La Consejería de Sanidad continúa con la recogida de muestras para análisis de Covid-19 en centros de Educación Infantil y Primaria en Las Palmas de Gran Canaria. El departamento regional prevé realizar este mes test a 20.717 personas -personal docente, PAS y estudiantes- de 90 colegios de la capital grancanaria. En esta acción intervienen un total de 23 equipos sanitarios. Para llevar a cabo esta labor se dispondrán cada día de 110 enfermeras y enfermeros y 41 auxiliares de Enfermería que se desplazarán a los centros asignados para realizar la toma de muestras. El personal sanitario se ha visto reforzado con la contratación de 10 auxiliares de Enfermería adicionales de apoyo.



Inferior a otras regiones

El porcentaje de grupos afectados por positivos en el Archipiélago es inferior a otras comunidades españolas. Por ejemplo, en el País Vasco un total de 99 aulas están clausuradas por tener algún caso de Covid-19, lo que representa el 0,56% de las clases existentes este curso desde los 2 años hasta la educación no universitaria postobligatoria.

Los centros educativos no están preparados para la llegada del frío si no se mejoran los filtrados del aire, una vez que se ha fijado como evidencia científica el contagio de coronavirus por aerosoles, ha denunciado este viernes el sindicato CSIF. "Las advertencias de que el virus puede transmitirse también por aerosoles hace urgente que se revisen las actuaciones ante la llegada del frío, la necesidad de ventilar y que se actualice su regulación, como recomiendan los expertos", destacó el sindicato en una nota. Además de lanzar la campaña Por un Aula Segura, CSIF ha reclamado al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que actualicen los protocolos sobre la Covid-19 de acuerdo a las nuevas evidencias científicas: hay que prevenir contagios en las aulas por vía aérea. Muchos centros, al estar construidos antes de 1998, "por ley no tendrían que cumplir ninguna normativa en relación con la ventilación, centros que no se han modernizado para cumplir con los estándares europeos por la crisis económica y ahora son los más castigados", explicó.



Reivindicación del CSIF

Para ello, el CSIF reclama al Gobierno que los fondos Covid de 2.000 millones de euros destinados a Educación, junto a los que se incluyan en el Plan de Recuperación presentado esta semana, cuenten con "los recursos suficientes para modernizar los centros, renovar equipos y avanzar en prevención", añadió.