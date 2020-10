¿Cómo saber si soy víctima de maltrato psicológico?

Según explican desde El Prado Psicólogos, uno de los centros psicólogicos de referencia en nuestro país, "el maltrato psicológico es cualquier tipo de comportamiento sistemático que provoca daños emocionales en la persona y afecta a su equilibrio emocional". Desgraciadamente, son muchas las personas que padecen estos comportamientos maltradores en algún momento de sus vidas. El problema es que a diferencia del maltrato físico, el maltrato psicológico puede pasar en muchas ocasiones incluso desapercibido. Tanto para las personas que lo sufren como para quienes lo rodean.

En este sentido, resulta fundamental contar con las herramientas de detección necesarias para identificar el maltrato psicológico a tiempo. ¿Pero cuáles son exactamente los indicadores? Desde otro centro psicológico, esta vez Cepsim Madrid, enumeran algunos de los indicadores de violencia psicológica más habituales. Como el chantaje emocional. Según los expertos del gabinete Cepsim, "a través de una serie de estrategias, principalmente desde el victimismo, la culpa y/o las promesas, [los maltratadores] invertirán la situación para conseguir lo que quiere de la otra persona".

Junto al chantaje emocional, otro de los indicadores más frecuentes es la minimización. Una práctica que la persona maltratadora utiliza para disminuir la autoestima de la víctima. Como ocurre con muchos otros de estos comportamientos, la minimización no tiene por qué tener lugar de una manera muy evidente. En ese aspecto, desde Cepsim afirman que "no lo realizará de una forma brusca, sino sutilmente". Esto mismo pasa con el control, aunque como tantos otros comportamientos abusivos puede ir creciendo en intensidad. Por ejemplo, una necesidad de saber dónde se halla la víctima en todo momento.

Además, la minimización puede derivar en la invisibilidad, donde la persona maltratadora, a través de esos comportamientos deslegitimadores y críticos, va sumiendo a la víctima en el silencio y la sumisión. Es muy importante además entender que todos estos comportamientos pueden generar conjuntamente otros como el aislamiento, consecuencia directa de la necesidad de control y del victimismo, ya que los maltradores se basan en una supuesta "falta de atención" o un supuesto "sentimiento de soledad cuando la víctima está lejos" para inducir progresivamente en ese aislamiento respecto a los demás.

Pero no son los únicos indicadores a los que debemos atender para detectar el abuso psicológico. Hay otros muy habituales como la culpabilización, los insultos, las amenazas, las restricciones o los castigos. Todo esto puede pasar más o menos desapercibido para la víctima en función de cada caso. Pero cuando percibe dichos comportamientos abusivos y los denuncia a la otra persona, aparece otro indicador clave: negación. Porque "la persona que ejerza el maltrato se encargará de que la víctima se convenza de que lo que cree no es lo que piensa, de que todo lo hace por amor, de que es por su bien".

Sin embargo, todos los indicadores que hemos mencionado hasta el momento provienen de las acciones del maltratador o la maltratadora. Pero, como apuntan desde Cepsim, hay ciertos indicadores en la víctima que pueden hacernos detectar esta violencia psicológica. Como la pérdida de identidad. "La persona se verá inmersa en una vorágine de situaciones en las que tendrá que permanecer muy alerta para no enfadar a la otra persona, para que no la abandone, para que no reproeche nada. Este modelado ocasionará a la larga un desconocimiento de la persona en sí misma, perdiendo su esencia".