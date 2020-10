Un profesor de Las Palmas de Gran Canaria, absuelto del delito de abuso sexual

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a un profesor acusado de abusar sexualmente de dos de sus alumnas de 11 años y reseña que durante el juicio ambas denunciantes incurrieron en "múltiples contradicciones", así como que no existe prueba alguna de que el investigado haya cometido los delitos de los que estaba siendo acusado. La sentencia del Tribunal, que no es firme, sostiene que no se considera probado que F. T., durante las clases de lengua que impartía en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Catalina en los meses de enero y febrero de 2017, "se situara por detrás de una de las menores denunciantes y le tocara, en al menos tres ocasiones, los pechos por encima de la ropa, ni que realizara la misma conducta con la otra víctima".

Según el fallo, durante el juicio el acusado negó todos los hechos y manifestó que las afectadas eran "niñas rebeldes que querían llamar la atención" y que no tenían predisposición de aprender. Asimismo declaró que la denuncia en su contra pudo deberse a que designó como delegada de curso a otra alumna y que se confabularon en su contra porque él no hacía lo que ellas querían. "Añadiendo además que la directora del centro recogió declaraciones de las madres y una dijo que las niñas le querían denunciar para gastarle una broma".

La sentencia recoge que una de las denunciantes aseguró que el acusado "no tenía actitudes de un profesor, veía vídeos pornográficos, entraba a los baños y vestuarios", así como que cuando las niñas pasaban a la pizarra este les rozaba con el pene y si le pedían que explicara algún tema el investigado se les ponía por detrás para tocarles los pechos. Sin embargo no recordaba que en su declaración en fase de instrucción había dicho que el imputado hizo, supuestamente, lo mismo a otra alumna y reseñó que todo pudo haber ocurrido antes de Navidad cuando este estaba de permiso. Igualmente dijo en un principio "que el investigado le había tocado los pechos en tres ocasiones, pero en sala de juicio mencionó que solo fue una".