La provincia tinerfeña está hoy en alerta por fuertes precipitaciones y tormentas

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario recomienda a la población evitar hoy desplazamientos así como aparcar en cauces de barrancos ante el riesgo de inundaciones por las fuertes precipitaciones que se prevén desde primera hora de hoy en las Islas, en especial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la Isla de Gran Canaria. Emergencias declaró la situación de alerta a partir de las 03:00 de la pasada madrugada por fuertes precipitaciones y vientos.

Lluvias y tormentas. Para hoy se espera abundante nubosidad, mucha de ella de tipo medio y alto, con probables precipitaciones en forma de chubascos y tormentas que cruzarán de sur a norte el Archipiélago. La alerta, que vino precedida de un aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha activado por la llegada de un sistema de bajas presiones de origen subtropical procedente de África que afectará al Archipiélago canario. Las Islas se habían librado de los efectos de la borrasca Alex, que afectó el pasado fin de semana a toda la Península y ayer abandonaba definitivamente la España continental y Baleares, pero ahora llega este importante frente procedente de África. La profundización de una vaguada desde el Sáhara Occidental hacia Cabo Verde ha dado lugar al remonte y potenciación de esta estructura tropical/subtropical, si bien hay incertidumbre sobre la localización e intensidad de las lluvias.

Riesgo en las actividades al aire libre. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, destacó ayer el riesgo que podría existir a la hora de realizar determinadas actividades al aire libre en especial en La Gomera, La Palma, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, ya que se podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, estos chubascos podrán estar acompañados de fenómenos tormentosos. En todo caso, indica que estas predicciones están sujetas a incertidumbres debido a la naturaleza de las Islas, que son muy montañosas y podría provocar lluvias de carácter más intenso. Por ello, Del Campo recomienda extremar las precauciones, especialmente en ramblas y barrancos.

Fuertes vientos en Tenerife y Gran Canaria. No obstante, en Lanzarote y Fuerteventura estas precipitaciones no serán tan intensas como en los puntos anteriormente mencionados. Posiblemente, esta situación de precipitaciones tenderá a remitir mañana miércoles, aunque todavía podrá haber algún chubasco durante la madrugada. Por último, añade que esta situación estará acompañada de rachas de viento fuerte de componente sur en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria.

Activación de los planes de emergencia. Una vez confirmada la declaración de alerta y las predicciones de la Aemet, las diferentes administraciones han decidido activar los planes de emergencia. Es el caso por ejemplo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha activado el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta y ha suspendido todas las actividades previstas para hou en los centros municipales y al aire libre. La suspensión afecta de forma especial a los actos extraescolares, deportivos y culturales organizados por la corporación, que recomienda que se anulen los eventos de carácter privado ante la declaración de alerta por lluvias y tormentas.

Asociaciones, clubes y colectivos. Del mismo modo, se extiende esta suspensión al resto de centros, asociaciones, clubes o colectivos que tuvieran previsto realizar este tipo de actividades durante la jornada del martes, siempre que fueran organizadas por el Ayuntamiento o en lugares públicos. Todos los recursos municipales de seguridad y emergencias serán reforzados para atender las posibles incidencias, especialmente los integrantes de la Policía Local y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Evitar desplazamientos innecesarios. Desde el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) se recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios especialmente por carretera. También se recuerda que para mantenerse informados sobre la evolución de la situación utilicen los medios de comunicación y los canales oficiales, en especial para evitar la proliferación y difusión de rumores o bulos infundados, además de los perfiles de Twitter @CECOPALSC y @PoliciaLocalSC. Lo mismo ha ocurrido en el resto de municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria, así como en los cabildos de las Islas que se cree resultarán más fectadas.

Otras recomendaciones. La Dirección General de Seguridad y Emergencias aconseja, además de no aparcar en los cauces de los barrancos y seguir los medios de comunicación y las páginas oficiales de información meteorológica, no acampar en lugares que se puedan inundar, conducir con mucha cautela si se tiene hacer un desplazamiento en vehículo, con especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo. Asimismo, se pide circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.

No usar los ascensores. Asimismo, se aconseja a la población no utilizar el ascensor, pues el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento; desconectar la corriente eléctrica, así como no dudar en abandonar la vivienda, dirigiéndose a un lugar más elevado o a donde las autoridades remitan a los vecinos.