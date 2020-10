La defensa asegura que la muerte de Marisol Bobet fue un accidente

Ayer comenzó el juicio con Tribunal de Jurado por el asesinato de María Soledad Bobet, que murió quemada en su vehículo el 16 de enero del 2019 en el Camino Fuente Cañizares, cerca del estadio Francisco Peraza-"La Manzanilla", en La Laguna. La sesión consistió en la exposición de argumentos por cada una de las partes. El fiscal, la acusación particular (la familia de la víctima) y la acusación popular (el Instituto Canario de Igualdad) coincidieron en calificar el suceso como un asesinato con alevosía y ensañamiento. Y la defensa aseguró que se trató de un accidente, por lo que reclama la libre absolución para el acusado, Juan Carlos Afonso Barrera. La abogada defensora solicitó al magistrado presidente que el procesado declare en último lugar, es decir, después de los testigos y peritos. Por lo general, en un juicio de estas características, el acusado responde a los letrados y al Ministerio Público, o bien se acoge a su derecho a no hablar, en la primera jornada.

El fiscal delegado de Violencia de Género, José Luis Sánchez Jáuregui, reclamó para el acusado un total de 28 años de prisión, por los delitos de asesinato, daños materiales y maltrato animal. Estimó que Afonso Barrera iba en el coche de María Soledad, en el asiento del copiloto, roció a la víctima con gasolina y, de forma inmediata, le prendió fuego. En el ataque también resultó herido de gravedad el acusado. El abogado de la acusación particular, José Luis Gutiérrez, aseguró que Juan Carlos "se tomó mal" que la mujer hubiera iniciado una nueva relación sentimental en noviembre del 2018. Días antes de que ocurrieran los hechos, el domingo 13 de enero del 2019, Juan Carlos Afonso acudió a la vivienda de María Soledad en Santa Úrsula y le pidió que le cuidara su perro, ya que él tenía que trabajar durante unas jornadas.

Según el letrado de la familia de la víctima, Afonso Barrera no esperó en La Laguna a que Marisol le llevara su can, sino que fue en una guagua de Titsa hasta Santa Úrsula y se personó en la casa de la víctima. Y le pidió a la mujer que lo llevara a él y al animal hasta su domicilio, en la zona de Barrio Nuevo. Gutiérrez recordó que María Soledad Bobet se convirtió en "una antorcha humana", después de que el acusado presuntamente la rociara con gasolina y le prendiera fuego. Aclaró que, mientras su expareja se quemaba, él salió del Dacia Sandero y cerró la puerta, para después huir del lugar.

Aunque Marisol no pudo ni quitarse el cinturón de seguridad, según su abogado, llegó a sacar una pierna del vehículo y movió los brazos. Pero las personas que estaban por el lugar, no pudieron hacer nada por sacarla del automóvil, puesto que "era una antorcha". También advirtió de que Juan Carlos Afonso no quiso declarar ante la Policía Nacional, ni el Juzgado de Instrucción que llevó el asunto. Y tampoco lo ha hecho en el año y medio que lleva en prisión.

La abogada de la defensa reconoció que "desconozco lo que ocurrió ese día", pero, ante las acusaciones de asesinato planteadas por el resto de las partes, recordó que "las pruebas de cargo se deben presentar". Además, desde su punto de vista, no existen datos objetivos de que Marisol sufriera un ataque por el procesado. Recordó que Bobet y Afonso "seguían siendo amigos y quedaban para ir a pasear a sus perros en el parque de La Manzanilla". Ambos canes eran de la misma camada. Para la abogada defensora, el acusado conocía que María Soledad tenía una nueva relación, pero ni lo supo dos días antes de la muerte violenta de la mujer ni esa noticia fue el detonante del homicidio doloso.



Negó que la rociara con gasolina

Negó que el procesado comprara gasolina y rociara a la víctima, "ya que no hay pruebas de cómo se inició el fuego". En su opinión, el incendio comenzó por el choque del vehículo de María Soledad con un poste situado junto al Camino Fuente Cañizares. Es decir, que el fallecimiento fue "por un trágico accidente" que ocurrió de manera fortuita. Esta versión de los hechos choca de manera frontal contra la investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna, que tomaron muestras en las que hay restos de gasolina en el habitáculo del Dacia Sandero.

En la sesión de ayer, la letrada adelantó que presentará un informe que refuerza su planteamiento y que también declarará el perito que lo realizó. Además, explicó que la Constitución respalda a Juan Carlos Afonso Barrera en su derecho a no declarar. El juicio continuará en la mañana de hoy en la Audiencia Provincial.