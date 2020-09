La mitad de docentes isleños cree que sus centros carecen de medios ante el Covid

Casi la mitad (47,8%) de los docentes canarios considera que sus centros no tienen recursos suficientes para adquirir material de protección e higiene, según una encuesta efectuada por Anpe en la que han participado 677 profesores, informó el sindicato en un comunicado. El sondeo revela que el 15,6% de los docentes dice no contar con partida para ello y el 32,2% asegura que los fondos disponibles no cubren las necesidades de la comunidad educativa, lo que suma un total del 47,8 %.

Según la encuesta del sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas, solo el 32,2% del profesorado cree que el presupuesto de su centro para esta finalidad es adecuado y el 36,1% carece de información al respecto. El 72,5 % de los docentes que ha respondido el cuestionario califica con un siete o más el grado de cumplimiento en su centro del protocolo establecido para frenar la propagación de la enfermedad (en concreto, el 16,4% lo valora con un 7, el 21,9% con un 8, el 19,3% con un 9 y el 14,9 % con un 10).

Asimismo, el 91,1 % de los docentes asegura que conoce el plan de contingencia de su centro y las medidas de prevención implantadas para reducir el riesgo de contagios, pese a que el 31,0% afirma que esta formación se ha limitado al equipo directivo y el 37,7%, al coordinador Covid. Del total de docentes encuestados, 336 imparten docencia en institutos de educación secundaria, donde el alumnado debía distribuirse en pupitres con una separación de metro y medio entre ellos, pero el 19,75% afirma que no se cumple esta medida de seguridad en sus centros; el 37,79% dice que se cumple en algunas aulas y el 42,46% indica que se mantiene en todas.



Un suspenso generalizado

Por otro lado, el 70,7% del total de los docentes que ha participado en este sondeo sindical suspende a la Consejería de Educación en su gestión de cara al retorno a la actividad presencial, y el 22,9 % le otorga solo un 1. Una de las demandas que más se repite en el apartado de propuestas que el sindicato ha habilitado para que los profesionales planteen sugerencias -y que ha recibido más de 900, aunque muchas repetidas- es la necesidad de implantar el servicio de enfermería escolar, una reclamación histórica de Anpe, recuerda el sindicato.

Otra de las quejas que más comentarios ha suscitado, junto con la falta de asesoramiento sanitario, es que las compras de material de protección no se hayan centralizado en la Consejería. Esta fórmula, sostienen los docentes, permitiría rebajar los costes y garantizar la calidad de los productos que se adquieren, puesto que el profesorado carece de la formación necesaria para hacerlo y además, en centros muy numerosos, la tarea de planificación se vuelve especialmente compleja.

Un asunto que también ha generado una preocupación significativa entre los docentes es el tratamiento que está recibiendo el personal especialmente sensible al coronavirus y que existen numerosos docentes que no han sido evaluados por Quirón Prevención, la empresa que tiene subcontratado el servicio, o que carecen del informe de adaptación a su puesto de trabajo. El sindicato señala que ha presentado diversas reclamaciones ante la administración -y una, incluso, en la Diputación del Común- para que se "deje de vulnerar" la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Los docentes canarios plantean alternativas para este colectivo como el teletrabajo en los cursos más avanzados, ratios especialmente reducidas, que estos profesionales desempeñen otras labores dentro del centro, material de protección especial, compra de mamparas y micrófonos y más limpieza en las instalaciones educativas, entre otras demandas. En total, la encuesta ha sido realizada por 677 docentes, de los que 291 imparten docencia en colegios de Infantil y Primaria, 336 en institutos de Secundaria y 50 en otras enseñanzas, señala la nota de prensa de Anpe.