Canarias registra la mayor tasa de divorcios durante la cuarentena pese a bajar un 30%

Canarias registró durante el segundo trimestre de 2020 la mayor tasa de rupturas matrimoniales de España con 5,3 demandas de disolución de parejas --separaciones y divorcios consensuados y no consensuados-- por cada 10.000 habitantes.

Según informa el Consejo General del Poder Judicial, los datos recabados en los juzgados del archipiélago apuntan a que entre abril y junio del presente año los procesos abiertos por rupturas matrimoniales experimentaron un descenso del 29,9% respecto al mismo periodo de 2019.

Al respecto, el año pasado se contabilizaron en las islas 1.445 procesos de pareja (20 separaciones no consensuadas, 37 consensuadas, 647 divorcios no consensuados y 741 consensuados); mientras que en este 2020 la cifra fue de 1.012 (nueve separaciones no consensuadas, 14 consensuadas, 447 divorcios no consensuados y 542 consensuados).

En comparación con la media nacional, la reducción de litigios matrimoniales en las islas durante la alarma sanitaria fue 12 puntos menos a la de la media nacional, que fue del 42,1%.

Por provincias, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 (la alarma sanitaria empezó el 15 de marzo y acabó el 21 de junio) en Las Palmas se computaron 257 divorcios no consensuados y 210 consensuados, seis separaciones contenciosas y dos no contenciosas.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 285 demandas de divorcio consensuado, 237 de divorcio no consensuado, ocho separaciones contenciosas y siete de mutuo acuerdo.