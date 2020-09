Jacinto Siverio: "Creo que se ha hecho Justicia; y que no le pase a nadie más"

El vecino de Arafo procesado por el homicidio de uno de los dos jóvenes atracadores que hace cinco años y medio asaltaron su vivienda y le propinaron numerosos golpes a su esposa, Jacinto Siverio, se sintió ayer aliviado. Ayer se resolvió el último trámite en la Sección II de la Audiencia Provincial, por el cual la acusación particular (la familia de la víctima) se retira del caso, no se tendrá que repetir el juicio y Siverio solo será condenado por tenencia ilícita de armas, una pena que se la suspendido, "sin ningún tipo de consecuencias para él", según su letrado, Avelino Míguez Caíña. A la salida del órgano judicial, a preguntas de varios medios de comunicación sobre si se ha hecho justicia, el octogenario manifestó: "¡Hombre, creo que sí!; al final, sí; esto tenía que haberse hecho antes, pero bueno...". También deseó: "¡Qué esto no le pase a nadie más!".

El suceso ocurrió el 1 de marzo del 2015. Tres años más tarde se celebró el juicio con Tribunal de Jurado, que lo condenó por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y tenencia ilícita de armas. Tras un recurso de la Defensa, el TSJC le dio la razón a Siverio. Defensa y acusación particular recurrieron también al Supremo, que en mayo se postuló en favor de los intereses del vecino de Arafo y ordenó repetir el juicio.

Siverio reconoció que en los últimos dos años sí ha estado preocupado por lo que podía ocurrir. Según su letrado, "un poco sí ha estado preocupado, me llamó varias veces para saber cómo iba el asunto". En palabras de Míguez, "ha tardado más de lo que debería, pero ya sabemos que la Justicia tiene sus plazos". "En este caso se nos atravesó el 'Procés' en el Tribunal Supremo, con lo cual eso demoró el fallo", indicó. Considera el abogado penalista que "él puede estar contento y tranquilo, porque va a disfrutar de su vejez, sin ningún tipo de agobio ni malos pensamientos, ni nada por el estilo". Siverio aseguró que "lo celebraría comiendo ya" y también agradeció el apoyo recibido por parte de muchos ciudadanos.

Para Avelino Míguez, "lo incongruente de esto es que, después de que salió la primera sentencia del Tribunal del Jurado, todo el mundo se extrañaba y se ponía las manos en la cabeza diciendo que cómo era posible que el Jurado hubiera fallado en ese sentido, de no aplicarle la eximente completa de legítima defensa; pero las cosas son así". Y afirmó: "ahora también es verdad que hay que agradecerle a la acusación particular que se haya retirado, porque, si no, hubiésemos tenido que repetir el juicio; pero, por las razones que fueran, que yo no entro ni salgo, se retiró y ya está".

Recordó el letrado defensor que "la fiscal y yo estábamos desde un principio de acuerdo en que lo único que había aquí era un delito de tenencia ilícita de armas, que es por lo que ha sido condenado; pero con suspensión de pena y sin ningún tipo de consecuencias".

Durante la madrugada del 1 de marzo del 2015, el joven fallecido y un compañero entraron en la finca y la casa donde se hallaba Jacinto Siverio, su esposa y un familiar de esta última. Con el objetivo de lograr apoderarse de dinero, propinaron una paliza a la mujer del acusado. Este cogió un revólver en su dormitorio y realizó dos disparos. Uno de ellos impactó en Jonás C.R., que iba encapuchado y murió desangrado en la parte posterior de la vivienda. Un familiar directo de Siverio comentó ayer que está "feliz, porque ya se ha acabado todo". Además, expresó su agradecimiento por el apoyo social recibido en estos cinco años.