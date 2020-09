Un arma de hace un siglo para hacer frente al Covid-19

No es la primera vez que se apunta a la vieja vacuna BCG, usada desde hace un siglo, como posible aliada contra el Covid-19, pero ahora la Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha dado un paso más al abogar por la administración de este fármaco a personas vulnerables hasta que se produzca una vacuna específica contra el nuevo coronavirus. Los inmunólogos esgrimen un nuevo estudio científico en pacientes mayores de 65 años para respaldar esta petición. La investigación prueba que esta vacuna, que ya no se utiliza en España, induce "inmunidad entrenada".

La vacuna contra la tuberculosis del bacilo de Calmette-Guérin, más conocida por sus siglas como la vacuna BCG, se administra en países en vías de desarrollo y también en Portugal. Desarrollada a principios del siglo XX por el Instituto Pasteur, fue administrada masivamente después de la II Guerra Mundial y se mantiene en buena parte de Latinoamérica, África, Asia e India. En España dejó de inyectarse incluso en las comunidades con mayor incidencia, siendo el País Vasco la última autonomía en retirarla, en 2013.

Los doctores Mihai Netea y Evangelos Giamarellos-Bourboulis, del Hospital Attikon de Atenas, han publicado los resultados de un ensayo doble ciego y aleatorio, con 198 pacientes mayores de 65 años, que recibieron la vacuna BCG o un placebo al ser dados de alta en el hospital y fueron seguidos durante 12 meses para detectar nuevas infecciones. La vacuna BCG aumentó el tiempo hasta la primera infección y redujo la incidencia de infecciones del tracto respiratorio en un 80%. En un estudio relacionado, el doctor Netea informó de que la incidencia de Covid-19 es menor en el grupo vacunado con la BCG en comparación con el grupo de control (20,7% frente a 31,1%), lo que confirma que la vacunación con BCG es segura y no conduce a un aumento de la morbilidad debido al Covid-19, indica la SEI.

La científica África González, hasta hace poco presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, ya apuntaba en abril a esta "inmunidad entrenada" de la vacuna BCG: "Parece que activa el sistema inmunitario y la inmunidad sube no solo respecto a la tuberculosis, sobre la que no protege del todo, sino sobre otras cosas. Podría ser una alternativa a estudiar para ciertos grupos o mayores".

Otro eminente inmunólogo, el español Yago Pico de Coaña, del Instituto Karolinska de Suecia, destacó también la propiedad de la BCG como estimuladora del sistema inmune. "Estas estimulaciones que no son específicas puede que tengan algún efecto positivo frente al coronavirus", señaló, aunque precisó que "hay que tener cuidado con qué tipo de respuesta se genera en el sistema inmune, porque puede ser positiva o perjudicial".

Sobre esta cuestión, el virólogo e inmunólogo venezolano del Instituto Pasteur Daniel Scott-Algara señala que los datos han mostrado menos infecciones en los países que vacunan sistemáticamente con la BCG, en particular en África, pero un estudio publicado a finales de julio en Nature sugiere, de una parte, que "hay ciertas variaciones en el genoma del SARS-CoV-2 que están correlacionadas con una mayor tasa de mortalidad sin excluir un efecto que pueda tener el organismo humano en estos resultados. De otra parte, demuestran que no hay diferencia de mortalidad entre los países que siguen vacunando con la BCG y aquellos que no", explicó.

La vieja vacuna BCG utilizaba una cepa de tuberculosis que no afectaba a humanos pero se empleaba para inmunizar a personas. La protección que ha ofrecido frente a la tuberculosis ha sido muy variable. Por ello se han desarrollado nuevas vacunas contra la tuberculosis, que sigue estando en el 'top 10' de las enfermedades que más muertes causan en el mundo, según la OMS. Una empresa que desarrolla una nueva vacuna contra la tuberculosis es Biofabri, que ya la ha ensayado en África y prevé comercializarla en 2025. ¿Podría esta vacuna "entrenar" al sistema inmunológico contra el coronavirus? Se ha anunciado que la vacuna para la tuberculosis Ruti, de la firma catalana Archivel Farma, se probará contra el Covid-19. Este fármaco, como la BCG, estimula la inmunidad innata y la dota de memoria, la "entrena" para generar mejor respuesta.