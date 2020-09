Huchas para la esperanza

La crisis sanitaria ha alterado el calendario y las fórmulas para recaudar donativos, pero los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) regresan hoy a las calles para recaudar fondos destinados a la investigación. Será una Cuestación diferente, pero su sentido solidario permanece intacto.

La de hoy no será una cuestación más; la de hoy supone el regreso de los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), no todos por las barreras que marca el pulso sanitario, a las calles. "Sé que todos quieren estar, pero no puede ser...", comenta Andrés Orozco, presidente de la AECC en Tenerife, en relación a las heridas que ha dejado el Covid-19. "Hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo para convencerles de que no pueden exponerse, y en ese grupo me tengo que incluir yo", confiesa sobre una jornada que vendrá envuelta con las mismas emociones que se recogieron en las últimas cinco décadas. "Estar en la calle forma parte de la tradición y hoy vamos a ser menos, pero las ganas están intactas", subraya Orozco mientras sus aliados ajustan los últimos preparativos.



Menos mesas, más tecnología

Las huchas de color verde se dejarán ver hoy en 37 puntos de la Isla de Tenerife; también en La Palma (Santa Cruz de La Palma, San Andrés y Sauces, Breña Alta, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) y La Gomera (San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago y Alajeró). Pero esta no será esta la única baza para captar guiños solidarios. "Nos hemos modernizado", avanza Andrés Orozco para explicar el funcionamiento de una nueva aplicación que permite realizar un donativo a través del móvil.

"Somos conscientes de las dificultades por las que pasa la sociedad y, por lo tanto, sabemos que la recaudación bajará... Sin embargo, debido al descenso de las mesas, se ha activado una aplicación SMS que posibilita obtener 1,20 euros -que irán en su totalidad a la ONG- enviando un mensaje al 28014. De la misma manera, hay un Código Qr que da vía libre a las donaciones a través de una plataforma digital; que están creadas a modo de unas huchas digitales que se pueden compartir entre los miembros de una familia o un grupo de amigos. En este sentido, no nos ha quedado más remedio que adentrarnos en un terreno que era desconocido para hacer frente a las dificultades que plantea el coronavirus, unas barreras que no son solo sanitarias sino económicas", aclara el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife.

El dinero que se recaude irá destinado a la investigación. Ese es el único rumbo que tomarán las donaciones de la Cuestación 2020 en Santa Cruz de Tenerife.

Un millar de investigadores participan en la actualidad en los 380 proyectos que guardan alguna conexión con la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife. "A la investigación hay que destinar muchos esfuerzos y dinero", puntualiza Andrés Orozco, que también es miembro del Comité Nacional de la AECC, al revelar un dato que sitúa en torno a unos 70 millones de euros anuales lo que cuesta la investigación contra en cáncer en este país. "Debemos tener en cuenta que el grado de dificultad cambia en base al cáncer con el que trabajan los especialistas. La inversión en los más frecuentes es mucho menor que la que la que se necesita para los que tienen una mayor complejidad", añadiendo que esta es una enfermedad que deja 300 muertos al día.



"El miedo no desaparece"

Andrés Orozco aprovecha la ocasión para trasladar un mensaje de prevención. "Todos tenemos un ejemplo cercano en nuestras familias y conocemos las reacciones que se producen en el momento en el que te comunican la existencia de esta enfermedad o esperas el resultado de unas pruebas. Anticiparnos supone estar en una situación de cierta ventaja frente al cáncer, y si hoy contamos con una esperanza de curación que está en un 57%, dentro de una década nos deberíamos mover en torno a un 70%", especula sin perder un gramo de optimismo: el que es necesario para derrotar al miedo. "Está siempre, mucho más en la persona que tiene el cáncer... Eso es algo inevitable, pero acciones como las de hoy son las que al final permiten que podamos conocer mejor a la enfermedad", concluye Andrés Orozco.