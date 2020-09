Todos menos Mario

La vuelta al cole se ha convertido en un calvario para los padres de Mario. Y es que el menor, que sufre asma, está en una clase en la que hay 28 alumnos, por lo que sus padres consideran que no se ha minimizado el riesgo de contagio de Covid-19. Una enfermedad demasiado nueva todavía sobre la que no existen garantías de que, en caso de padecerla este pequeño, no le queden secuelas de por vida dada su patología. Es por eso que los progenitores han decidido no llevarlo al centro educativo de momento y batallan por la posibilidad de recibir la enseñanza de manera online.